الكويت.. حكم نهائي في قضية هيا الشعيبي لنشرها فيديو خادشا

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، الستار على قضية الفنانة هيا الشعيبي، التي اتُهمت قبل أكثر من عام، بنشر مقطع فيديو ”خادش للحياء“ عبر أحد حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيدت المحكمة في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب الفنانة الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة، ونشر ”فيديو إباحي“، في ”سناب شات“.

كما ألزمت المحكمة الشعيبي بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار (6600 دولار)، وفقاً لحسابات إخبارية محلية.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت في أبريل/ نيسان الماضي، الامتناع عن عقاب الشعيبي ومصادرة هاتفها.

وكان رجال المباحث الجنائية قد ضبطوا الفنانة الشعيبي في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2020، وأحالوها للنيابة العامة للتحقيق، واستمر حجزها أياما عدة، ليتم بعدها إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 2000 دينار.

وأكدت الشعيبي بداية إثارة القضية أن حسابها في ”سناب شات“ تعرض للتهكير مرتين، قائلة إنه ”مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخرة، الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل“.

وأضافت بحديثها الذي نشرته عبر الستوري عبر حسابها في ”إنستغرام“، ”أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قلتها يمكن أهلك بهالوضع مو أنا وأنا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالله“.

ونشرت الشعيبي مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

وفي مارس/ آذار الماضي، مثلت الشعيبي أمام المحكمة على خلفية هذه القضية، وتم إخلاء سبيلها بكفالة مالية بقيمة 500 دينار (1650) دولارا.

وفي يونيو/حزيران عام 2020، تعرضت الفنانة الشعيبي، لحملة انتقادات شرسة من قبل وافدين بعد إعرابها عن استيائها الشديد من وجودهم في الكويت في ظل أزمة كورونا، متهمة إياهم بأنهم السبب الرئيس في تزايد أعداد الإصابات، وعدم وجود أماكن في المستشفيات للكويتيين لتلقي العلاج.

يذكر أن خلافات اندلعت قبل أشهر بين الفنانة الشعيبي وزميلتها الفنانة إلهام الفضالة، عقب زواج الأخيرة من مواطنها الفنان شهاب جوهر، حيث دعت الشعيبي طليق الفضالة إلى إكمال مسيرته وعدم الالتفات خلفه.