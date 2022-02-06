السعودي "حمودكا" يتعهد بعمرة لوالدي الطفل المغربي ريان

أعلن المشهور السعودي أحمد البارقي، عن تكفله بتكاليف عمرة لوالدي الطفل المغربي ريان، الذي أُعلن عن وفاته أمس السبت، إثر سقوطه في بئر بمدينة شفشاون شمالي المغرب، ومكوثه فيها لمدة 5 أيام قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخراجه عقب جهود مضنية.

وقال المشهور السعودي الملقب بـ ”حمودكا“ في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“، ”إنه يتكفل بتكاليف عمرة لوالدي الطفل ريان، إضافة إلى تكاليف جلوسهما لمدة شهر كامل في مكة المكرمة والمدينة المنورة“.

وجاء إعلان البارقي، عقب نشره رسالة من أحد متابعيه طالبه فيها بالتكفل بعمرة لوالدي الطفل المغربي، ليؤكد قبوله بذلك، مطالبا متابعيه في المغرب بإيصاله إليهما بأي وسيلة تواصل لإتمام مبادرته.

ولاقى إعلان البارقي تفاعلا واسعا من متابعيه، حيث أشاد كثيرون بمبادرته هذه، في حين طالبه البعض بمساعدة والدي الطفل المغربي بأداء فريضة الحج كذلك، ليؤكد البارقي استعداده التام لذلك.

ويعرف البارقي الذي ينحدر من محافظة بارق الواقعة في منطقة عسير، بمشاركته بأعمال تطوعية، حيث سبق وأن أشار في لقاء إعلامي سابق إلى أنه ”فخور بهذه الأعمال التطوعية“، معتبرا أن التطوع ”مجال لإثبات الذات ونشر الخير والمساهمة بخدمه المجتمع وأفراده“.

وحازت قضية الطفل ريان البالغ من العمر 5 أعوام، على اهتمام وتعاطف على نطاق واسع في المغرب وفي العالم العربي وخارجه.

وسقط ”ريان“، يوم الثلاثاء الماضي، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة، بالقرب من منزل العائلة في إقليم شفشاون، بينما بدأت جهود الإنقاذ، صباح يوم الأربعاء.

وعرفت عملية الإنقاذ في أنفاسها الأخيرة لحظات عصيبة، بعد توقف اضطراري لأشغال الحفر لمرات متتالية جراء وقوع انهيارات طفيفة للأتربة، ووجود كتل صخرية صلبة في بعض الطبقات، قبل أن تستأنف عملية الحفر بشكل أفقي.

وجرت عملية حفر الأمتار الأخيرة بواسطة أدوات يدوية لتفادي وقوع انهيار للتربة.

وأخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت، ميتا من البئر، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي، حيث تم إخراجه وسط تكبيرات جمهور من المواطنين الذين ظلوا محتشدين حول مكان الحادث.

واجتاحت حالة من الحزن منصات التواصل الاجتماعي في العالم بعد إعلان وفاة الطفل المغربي، حيث نعاه مسؤولون وزعماء حول العالم، وفنانون ومشاهير عرب، عبروا عن حزنهم الشديد للنهاية المأساوية للطفل.