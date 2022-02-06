برلنتي عامر زوجة سعد الصغير الثانية تعلن طلاقهما

أعلنت الفنانة المصرية برلنتي عامر الزوجة الثانية لمواطنها الفنان سعد الصغير، اليوم الأحد، انفصالهما رسميا بعد زواج استمر لمدة عام.

ونشرت برلنتي عامر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ خبر الطلاق، مؤكدة أنه تم بهدوء وبالتراضي بين الطرفين.

وكتبت الفنانة المصرية قائلة: ”بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي“.

وبرلنتي عامر هي الزوجة الثانية لسعد الصغير، بعد زوجته الأولى وهي سيدة مصرية من خارج الوسط الفني. حيث تزوجها في فبراير العام 2021 الماضي، حينها ترددت أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن سعد الصغير تزوج ”برلنتي“ عرفيا وليس زواجا رسميا.

حينها خرجت برلنتي عامر في 4 أبريل/نيسان من العام 2021 الماضي، وكشفت في تصريحات صحفية، نافية الأنباء المتداولة بأن الزواج عرفيّ، مؤكدةً أن زواجها من الفنان سعد الصغير هو زواج شرعي وعلى يد مأذون.

وقالت إن الزواج جاء بعد قصة حب نشأت بينهما قبل 3 سنوات، ثم تزوجا في فبراير/شباط بعد فترة خطوبة دامت سنة، مشيرة إلى أن ”سعد“ هو من طلب منها إعلان زواجهما للناس.

وأضافت برلنتي عامر حينها: ”سعد طلب مني نتجوز عرفي بس هو عارف أنني من عيلة كبيرة، لذلك تزوجنا رسميا عند المحامي، وطلب مني أمس توثيق الزواج وكتب الكتاب.. وخطوبتنا حدثت أمام الجميع، ولا يوجد شيء ليتم إخفاؤه“.

في سياق آخر يعرض لسعد الصغير حاليا مسرحية ”كازانوفا“ بموسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وقد أثار ظهوره أول أمس الجمعة، بملابس نسائية في كواليس المسرحية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر سعد الصغير في الفيديو، برفقة الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، التي تشارك أيضا في المسرحية.

وانطلق عرض مسرحية ”كازانوفا“ يوم الأربعاء الماضي، على خشبة مسرح محمد العلي، بالرياض، والذي يتسع لـ600 متفرج، وهي من بطولة الفنانين حسن الرداد، ونسرين طافش، وعمرو يوسف، وحمدي المرغني، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين.

وتدور أحداث المسرحية في المستقبل، وتحديدًا في عام 2100، حيث تختلف معايير الجمال ومقاييسه، حتى يصبح كازانوفا الرجل غير الوسيم، أجمل رجل في العالم، ليستغل ذلك الجمال في خداع النساء واستغلالهن من أجل الحصول على مكاسب مالية ضخمة.