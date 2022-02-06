لقبت بـ"العندليب".. وفاة المغنية الهندية لاتا مانجيشكار

توفَّت المغنية الهندية لاتا مانجيشكار، التي أُطلق عليها لقب ”العندليب“، والتي تعد من أكبر الرموز الثقافية في بلادها، اليوم الأحد عن عمر ناهز 92 عاما.

وكانت مانجيشكار التي تُعد من رواد الموسيقى على مدى أجيال في الهند، نُقلت إلى المستشفى في الـ11 من يناير/كانون الثاني بعد إصابتها بكوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) عن براتيت سامداني، الطبيب الذي كان يعالجها في مستشفى بريتش كاندي في مومباي، قوله إن ”مانجيشكار توفَّت صباح اليوم الأحد بسبب فشل في وظائف عدة أعضاء بعد أكثر من 28 يوما من العلاج في المستشفى إثر إصابتها بكوفيد-19“.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على تويتر ”أشعر بحزن يعجز الكلام عن وصفه، ستترك فراغا في بلدنا لا يعوض. سوف تتذكرها الأجيال القادمة على أنها نصير للثقافة الهندية وكان لصوتها الشجي قدرة لا مثيل لها على إبهار الناس“.

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية الهندية في بيان، أنه من المقرر إقامة جنازة رسمية للفنانة الراحلة وإعلان الحكومة الحداد العام حتى يوم الاثنين مع تنكيس الأعلام.

وبدأت لاتا مانجيشكار مشوارها مع الغناء في سن المراهقة، وغنت على مدار 73 عاما ما يزيد على 15 ألف أغنية بست وثلاثين لغة، وأطلق عليها لقب ”العندليب“، وصنعت تاريخها في عالم ”بوليوود“ الذي لا يمكن أن يصدر فيه فيلم دون أن تتخلل أحداثه ست أغنيات على الأقل.

وحصلت مانجيشكار على أعلى وسام مدني بالهند في عام 2001، كما مُنحت وسام جوقة الشرف وهو أعلى وسام مدني في فرنسا خلال عام 2009.

وقال الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان عنها في العام 2019 احتفالا بعيد ميلادها التسعين ”الموسيقى لا تكتمل دون صوتك“.