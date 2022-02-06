هل تصبح "كاميلا" زوجة الأمير تشارلز ملكة بريطانيا المقبلة؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ستستغل الإنجاز التاريخي ليوبيلها البلاتيني لإعادة تحديد مستقبل النظام الملكي بموافقتها على منح ”لقب ملكة“ لزوجة ولي العهد الأمير تشارلز عندما يصبح ملكًا.

وعندما تزوج تشارلز من كاميلا في 2005، أعلن الزوجان أنها تنوي أن تُعرف باسم ”الأميرة القرين“ على الرغم من أن لها الحق في لقب ”ملكة“.

وقالت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية إنه ”كان يُنظر إلى ذلك على أنه اعتراف بالحساسيات حول اللقب الذي تم تحديده لزوجة تشارلز الأولى الاميرة ديانا، وأنه نفس سبب عدم استخدام كاميلا لقب أميرة ويلز“.

وأضافت الشبكة أنه ”من المتوقع أن تستشير الملكة ورثتها المباشرين تشارلز والأمير ويليام قبل هذا الإعلان المهم حول الألقاب، ما يوحي بأنهم وافقوا وشعروا أن الجمهور البريطاني مستعد لقبول كاميلا كملكة“، موضحة أن ”الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عامًا عرضت رؤيتها للتغيير في رسالة غير عادية صدرت عندما وصلت إلى الذكرى السبعين لتوليها العرش“.

وجاء في رسالة الملكة ”أود أن أعبر عن شكري لكم جميعًا على دعمكم. ما زلت ممتنة إلى الأبد ومتواضعة، للولاء والمودة التي تواصلون إعطاءها لي، وعندما يصبح ابني تشارلز ملكًا أعلم أنكم ستمنحونه ولزوجته كاميلا نفس الدعم الذي قدمتموه لي، وأتمنى بصدق عندما يحين ذلك الوقت أن تصبح كاميلا تُعرف باسم الملكة القرين، بينما تواصل خدمتها المخلصة للعرش“.

وتحتفل الملكة اليوم الأحد بمرور 70 عاما على توليها العرش، لتصبح أول عاهل في تاريخ النظام الملكي البريطاني يحتفل باليوبيل البلاتيني. وكانت الملكة في الخامسة والعشرين من عمرها فقط عندما بدأت حكمها بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.

وقالت صحيفة ”صن“ البريطانية: ”أصبحت الملكة إليزابيث الآن العاهل الأطول حكماً والأطول عمراً في تاريخ أمتنا، سيكون احتفال اليوبيل البلاتيني مثيرا للذكريات للملكة إذ إنه الأول لها دون زوجها الأمير فيليب الذي توفي في نيسان/أبريل الماضي عن عمر ناهز 99 عاما بعد زواج دام أكثر من 70 عاما“.

وأفادت الصحيفة بأن ”الملكة تسافر إلى ساندرينجهام كل عام للاحتفال بذكرى توليها العرش، ومن المتوقع أن تبقى حتى نهاية الشهر الجاري، وأن تلك القلعة هي المكان الذي توفي فيه والدها عن عمر 56 عامًا في 1952 بينما كانت تقضي إجازة مع الأمير فيليب في كينيا، وأنه تم تتويجها في كنيسة وستمنستر في لندن“.

وبحسب الصحف البريطانية، ستستمر الاحتفالات حتى شهر حزيران/يونيو، وتشمل عروضا عسكرية وفنية تشارك فيها فرق فولكلورية خليجية.

ومن غير المعروف ما إذا كان الأمير هاري سيحضر إلى بريطانيا للمشاركة في الاحتفالات بعد تخليه هو وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل عن الحياة الملكية والرحيل للإقامة في الولايات المتحدة بشكل دائم أوائل 2020. وسافر هاري إلى بريطانيا مرتين العام الماضي للمشاركة في حفل تدشين تمثال والدته الراحلة الأميرة ديانا وحضور جنازة جده الأمير فيليب.