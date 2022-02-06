بكلمات مؤثرة.. فنانون عرب ينعون ريان

اجتاحت حالة من الحزن، منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد إعلان وفاة الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بمدينة شفشاون شمالي المغرب قبل 6 أيام.

وتعاطف فنانون ومشاهير عرب مع قصة الطفل خاصة بعد إعلان الديوان الملكي المغربي ليل السبت، استخراج الطفل من البئر ميتا، حيث أظهرت حساباتهم الرسمية على منصات التواصل المختلفة، حالة الحزن الشديدة، ناعين الطفل بكلمات مؤثرة.

وأعربت الفنانة السورية أصالة نصري، عن حزنها لوفاة ريان، ونشرت صورة الطفل عبر حسابها في ”إنستغرام“، وأشارت إلى أن وفاته أبكتها، معتبرة أن لقصته حكمة وأكدت توحد المشاعر العربية والإنسانية.

وكتبت أصالة: ”وكأن بوقوعه حكمة و بانتظارنا حكمة ودعائنا حكمة وبرحيله أكيد حكمة.. لأول مرة تتوحد المشاعر رغم اندفاعها وقوّتها.. وكأن الرسالة بتقول فينا كلنا نحس متل بعض.. وقد بعض وماحدا أقل.. وماحدا أكتر.. كلنا دعينا وكلنا تمنينا وكلنا بكينا“.

وعزت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، أسرة الطفل ريان، وتمنت في تغريدة لها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، الصبر لوالديها، إذ كتبت: ”إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلّا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعًا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته“.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلّا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعًا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) February 5, 2022

بينما عبر الفنان المصري محمد هنيدي عن حزنه الشديد لوفاة ريان، وتألمه خلال الـ5 أيام الذي ظل فيهما في قاع البئر، قائلاً إن أصعب شيء في قصته هي الأيام الأخيرة له في حياته وهما الـ5 أيام الذي ظل فيهما في قاع البئر وهو يتألم، خاصة في ظل تعرضه للخوف والرهبة والوحدة والجوع والعطش، وكذلك الظلام الدامس.

وأضاف محمد هنيدي في تغريده عبر حسابه على موقع ”توتير“، أنه كان يتمنى أن يعود الطفل لأحضان أهله من جديد بعد الألم الذي تعرض له، من أجل أن يرى الملايين الذين تابعوا وانتظروا لحظة خروجه، مشيراً إلى أنه لن ينساه أبداً.

الايام الاخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش .. في ظلام دامس لوحده وهو بيتألم .. أصعب شئ في القصة .. كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنينك تخرج بالسلامة.. ان شاء الله تكون شفيع لأهلك يوم القيامة .. مش هننساك — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 5, 2022

وقدم الفنان اللبناني راغب علامة التعازي لأسرة الطفل ريان الذي وصفه بـ“الملاك“، كما قدم للشعب المغربي العزاء وللإنسانية بشكل عام، معتبراً أن نهاية قصة الطفل كانت في غاية الألم.

وكتب الفنان اللبناني عبر حسابي الرسمي في موقع ”تويتر“: قائلاً: ”‏‏الله يرحم الطفل الملاك ريان.. النهاية مؤلمة وحزينة جدًا.. اللهم لا اعتراض. التعازي لأهله وشعبه وللطفولة والإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

الله يرحم الطفل الملاك ريان. النهاية مؤلمة وحزينة جدًا . اللهم لا اعتراض. التعازي لأهله وشعبه وللطفولة والانسانية .. انا لله وانا اليه راجعون — RaghebAlama (@raghebalama) February 5, 2022

ونشرت الفنانة المصرية نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“، صورة الطفل ريان، وأعربت عن حزنها الشديد، لخروجه من البئر ميتاً، ووصفته بـ“الملاك الطاهر“.

وعلقت ”عبيد“، على الصورة وكتبت: ”يا قلب أمك.. حزني عليك.. يا رب الرحمة من عندك للملاك الطاهر ريان.. وخالص العزاء لعائلته ولكل أهلنا بالمغرب الشقيق والعالم العربي“.

وأخرجت فرق الإسعاف المغربية الطفل ريان ليل السبت ميتا من البئر التي ظل عالقا فيها لمدة خمسة أيام، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي، وذلك بعدما ظلت الجهود المضنية للوصول إليه تشد الأنفاس في المغرب وخارجه منذ الأربعاء.

وأفاد البيان أن العاهل محمد السادس قدم تعازيه لوالدي الطفل ريان في اتصال هاتفي ”بعد الحادث المفجع الذي أودى بحياته“. وصدر البيان بعد أن أخرجته فرق الإسعاف من النفق الذي استغرق تشييده أربعة أيام للوصول إليه.

وجرى إخراجه وسط تكبيرات جمهور من المواطنين الذين ظلوا محتشدين حول مكان الحادث، ودعوات ”لا إله إلا الله ريان حبيب الله“، في أجواء جنائزية رهيبة تحت أضواء كاشفة.

كان الطفل البالغ خمسة أعوام سقط الثلاثاء في بئر بجانب بيت العائلة في قرية إغران قرب مدينة شفشاون (شمال) في حادث عرضي، وفق ما أوردت وسائل الإعلام المحلية. ومنذ الأربعاء أثارت مأساته اهتماما وتعاطفا على نطاق واسع في المغرب وفي العالم العربي وخارجه.

وظلت الآمال قائمة لإخراجه حيا لكنها تضاءلت مع مرور الوقت، حيث باشرت فرق الإنقاذ منذ الأربعاء عملية معقدة للوصول إليه واجهتها عدة صعوبات، بحسب ما أوضحت السلطات المحلية طيلة الأيام الماضية.

كما ظل والداه متمسكين بالأمل في ملاقاته حيا بحسب ما نقلت عنهما وسائل إعلام محلية الجمعة. وقد شوهدا قبيل إخراجه بلحظات عند مدخل النفق، حيث بدا الأب منهارا يرتدي جلبابا صوفيا من الطراز المغربي التقليدي، بينما ظهرت الأم أكثر ثباتا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقد رافقا معا جثمان ريان في سيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستودع الأموات.

وقال الملك إنه ”أصدر تعليماته السامية لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه“.