رابح صقر يعلن ترك علاج الاكتئاب بعد تحسن حالته الصحية

أعلن الفنان السعودي رابح صقر، تحسن حالته الصحية بعد الأزمة الصحية الأخيرة الذي تعرض لها، مشيراً إلى تركه علاج الاكتئاب الذي كان يتعاطاه خلال الفترة السابقة.

وعبر رابح صقر، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“، عن سعادته لتعافيه، موجهاً رسالة تقدير لجمهوره ومتابعيه، متمنياً إبعاد ما وصفهم بـ“الناس السلبية“ عن حياته وحياة جمهوره.

وقال رابح صقر: ”حبايبي الله يسعدكم أنا أقوى وأكبر فيكم يا أحلى جمهور واجد تغمروني بحبكم أنا الآن في وضع صحي أحسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب طلعتوني من جو الكآبة الله يسعدكم أهم شيء الناس السلبية تبعد عني وعنكم وأحبكم“.

حبايبي الله يسعدكم انا اقوى واكبر فيكم يااحلى جمهور 🙏❤️

واااااجد تغمروني بحبكم انا الان

في وضع صحي احسن ولله الحمد وتركت علاجات الاكتئاب

طلعتوني من جو الكآبه الله يسعدكم ،، اهم شئ الناس السلبيه تبعد عني وعنكم🤲🏻

وااااااااجد أحبكم🙏❤️🙏 — Rabeh Saqer رابح صقر (@RabehSaqer) February 5, 2022

وعانى الفنان السعودي، خلال الفترة الماضية، من أزمة صحية، حيث خضع لعمليتي قسطرة في القلب، الأخيرة كانت يوم الخميس 9 ديسمبر الماضي، والأولى كانت قبلها بأيام قليلة، وتحديدا كانت في الثاني من الشهر ذاته.

حينها نشر الفنان السعودي تغريدتين منفصلتين، أعلن فيهما اعتذاره عن تقديم أي حفلات فنية حتى يتعافى، مطالباً الجمهور الدعاء له، وموجهاً الشكر والتقدير لكل من تواصل واطمأن على صحته.

ووأوضح الفنان السعودي، عبر تغريدة نشرها في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه ”يخضع في هذه الفترة لفحوصات استعدادا لعملية قسطرة ثانية في القلب“، كتب فيها ”أسعد الله صباحكم بكل خير، أولا.. أشكر كل من سأل عني وعن صحتي واحدا واحدا والله يديم عليكم الصحه أحتاج إلى دعائكم الله لايحرمني منكم هاليومين عندي فحوصات وعملية قسطره ثانيه الله لايوريكم أي مكروه“.

في سياق آخر أصدر رابح صقر قبل أيام قليلة، أحدث أغانيه التي تحمل اسم ”واجد“ ضمن ألبومه الغنائي الجديد ”الصقر 22″، وتصدرت الأغنية قائمة البحث على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية ”واجد“ هي أولى أغاني الألبوم الجديد لرابح صقر، و من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان ”سهم“، وتوزيع ”بشار سلطان“ و ”هاني فرحات“.

وكانت آخر ألبومات الفنان السعودي، قبل الألبوم الجديد، في بداية العام الماضي، وكان الألبوم يحمل اسم ”مرحبا“، وضم الألبوم 24 أغنية، والأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واجد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

وتعاون الفنان رابح صقر، في الألبوم مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني، ومجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبدالله بو راس، وغيرهم من الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم.