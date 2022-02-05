متهمة "شهاب ملح".. ليلى الكندري تنفي سحب جنسيتها وتتوعد مروجي الشائعة

أكدت الفاشينيستا الكويتية ليلى الكندري، أن الأنباء المتداولة حول سحب جنسيتها ما هي إلا ”إشاعات“، متوعدة بالمحاسبة القانونية لكل شخص ساهم بنشر هذه الشائعات التي وصفتها بـ ”الحساسة“.

وقالت ليلى الكندري في منشور على حسابها في ”إنستغرام“، معلقة: ”إشاعات وكل أكاونت وكل شخص ساهم بنشر هذه الإشاعات الحساسة وكلام قوي جذي راح يتحاسب بالقانون وعد“.

وأضافت: ”كل أكاونت وكل شخص نشر وشهر وتكلم وقال راح بالقانون آخذ حقي منه“، على حد تعبيرها.

وكان مشهور مواقع التواصل الإيراني شهاب مرتضى غفوري، المعروف بلقب ”شهاب ملح الإنستغرام“، قد أعلن في وقت سابق عبر حسابه في ”سناب شات“، أنه تلقى خبرا مؤكدا من قبل أحد الأشخاص عن سحب جنسية إحدى الفاشينيستات، دون أن يكشف عن اسمها.

وعبر مقطع فيديو، بث المشهور الإيراني تسجيلا صوتيا يعود لأحد الأشخاص، ”يبشره فيه بسحب جنسية الفاشينيستا المعنية“، زاعما أنها عراقية من أم مصرية.

ولم يذكر ”شهاب ملح الإنستغرام“ اسم ليلى الكندري صراحة، إلا أنه ألمح إلى كنيتها، بقوله إنها تنسب نفسها لعائلة ”الكندري“ في الكويت، كما نشر صورة وقد ضلل وجه الفاشينيستا، تعود في الأصل لليلى الكندري.

ولاحقا، نشر عدد من الحسابات الإخبارية المحلية المعروفة، أن الفاشينيستا المعنية هي ليلى الكندري، مؤكدين سحب جنسيتها منها.

وكان حساب ”شاهين“ المعروف في ”سناب شات“ قد نشر منشورا أكد فيه سحب الجنسية من ليلى الكندري، منوها إلى أن الخبر سيتم نشره في إحدى الصحف الرسمية بعد أيام، فيما قام بإرسال تنبيه لشهاب ملح الإنستغرام، في إشارة إلى تأكيد كلامه.

ونشر شهاب منشور حساب ”شاهين“ إضافة لمنشورات حسابات أخرى، إلا أن حساب ”شاهين“ في سناب شات، حذف المنشور.

وإثر ذلك، خرجت الفاشينيستا الكندري في مداخلة صوتية مع حساب ”جريدتكم“ الإخباري، نافية صحة الخبر، لافتة إلى أن ”شهاب أطلق الشائعة رغبة في إعادة الترويج لنفسه“.

ليلى الكندري ل"#جريدتكم": ما في حكم بسحب جنسيتي وهاذي اشاعة مطلعها شهاب pic.twitter.com/7WGjaC7KdI — جريدتكم (@ImeGrop) February 4, 2022

ورد شهاب عبر فيديو بحسابه في ”سناب شات“ على تصريح ليلى الكندري، مشددا على أنه ”ليس بحاجة للترويج لنفسه على غرارها“، مضيفا أن ”الكندري تقوم بالإعلان مجانا، بينما يتهافت عليه المعلنون مقابل دفع أجره“.

وتابع أنّ ”ليلى الكندري لا تملك شيئا على خلافه، إذ لديه الكثير من الأملاك، منها شقة في إيران وفيلا في دبي ومشروع في الكويت، لذا هو ليس بحاجة للشهرة مثلها“.

وشدد في معرض حديثه على أن ”الجنسية تم سحبها من ليلى الكندري“، ثم ظهر لاحقا وهو يحتفل بقرار سحب الجنسية منها.