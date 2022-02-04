نقابة المهن التمثيلية في مصر تعلق على أزمة محمد صبحي وتركي آل شيخ

أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الفنان أشرف زكي بيانا للتعليق على الأزمة التي نشبت بين الفنان المصري محمد صبحي والمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، بعد تصريحات الأول بشأن المملكة السعودية.

وجاء في البيان: ”تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي“.

وأضاف البيان: ”وفي إطار المتابعة بدا لنا في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان القدير محمد صبحي عضو النقابة وتلتها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء، وإذ يهم النقابة أن تؤكد أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري ولا يمكن المساس بقيمته“.

وتابعت النقابة في بيانها: ”كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل في هذا الشأن“.

وواصلت: ”إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدا من قبل النقابة“.

واختتمت النقابة بيانها قائلة: ”إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أي تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي“.

وكان خلاف قد اشتعل بين تركي آل الشيخ ومحمد صبحي بعد تصريح الأخير بأنه رفض ملايين الدولارات من أجل الذهاب إلى السعودية، رافضاً فكرة تقديم أعمال تحت مسمى ”الترفيه“، على حد تعبيره.

واعتبر صبحي أن الأولى أن يتم رعاية الفنانين السعوديين في بلادهم، بدلا من دعوة الفنانين المصريين، الذين ربما قد يسيئون في بعض ما يقدمونه لواجهة مصر الفنية.

في المقابل، قال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: ”والله أنا أبي (أريد) أعرف اللي (الذي) عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط“.