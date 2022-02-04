محمد رمضان يرد على نوال الزغبي: "يباركلك في صحتك وذاكرتك"

رد الفنان المصري محمد رمضان على الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تعليقاً على تصريحات أدلت بها في برنامج ”حبر سري“، الذي تقدمه الإعلامية المصرية أسما إبراهيم.

وقالت نوال الزغبي، في البرنامج، إنها لا تعرف محمد رمضان ولم تسمع عنه من قبل.

ونشر محمد رمضان عبر حسابه على ”إنستغرام“ الفيديو، الذي قالت فيه تصريحها وأرفقته بجزء من أغنيته ”مصباح علاء الدين“، الذي يقول فيها ”اسأل عيلتك تقولك بنشوفه من وراك“.

وعلق عليه قائلا: ”حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك، نورتِ مصر“.

وكانت لاتويا جاكسون، شقيقة الفنان العالمي مايكل جاكسون، قد سخرت من محمد رمضان مؤخرًا، خلال نشر فيديو سقوط رمضان على المسرح في أحد المهرجانات التي كرم بها، عبر حسابها على ”إنستغرام“.

وكتبت تعليقاً ساخراً عليه: ”المضي قدماً في هذا الأسبوع يشبه ذلك“.

وأعاد محمد رمضان نشر فيديو سقوطه على المسرح عبر ”إنستغرام“، ووجه رسالة إلى مايكل جاكسون، بالتعليق على الفيديو.

وقال: ”يا ريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون أن الدرس من الفيديو ده إن كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني“.

وكان محمد رمضان قد تعرض في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لموقف على مسرح مهرجان الضيافة في دبي، بعدما اختل توازنه وسقط أرضا بقوة عندما توجه لتسلم جائزته التكريمية.

ورغم قوة السقطة، إلا أن رمضان تدارك الموقف فوقع على المسرح واستمر بالمشي ليتسلم جائزته ويعلق: ”ما يوقع إلا الشاطر“.

ومؤخرًا، أحال القضاء الإداري المصري، دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان، من نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لأخذ الرأي القانوني فيها.

وقال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، شعبان سعيد، إن ”النقابة موقفها معروف مما يقوم به الفنان محمد رمضان، ولكن في هذه الدعوى النقابة تقف معه بصفته عضوا عاملا بها، حاله حال جميع أعضاء النقابة“.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، آنذاك، أنه ”سيحضر بصفته مستشارا قانونيا لنقابة المهن التمثيلية، أحد أطراف الدعوى، وسيقوم بالدفاع عن محمد رمضان“.

ونصت عريضة الدعوى المقدمة من المحامي المصري سمير صبري، المقامة ضد رمضان، على أن ”الفن يعد مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، والفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي أو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع“.