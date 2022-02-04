بيعت بـ 30 دولارا.. لوحة فنية تقدر الآن بـ10 ملايين دولار

قُدرت قيمة لوحة من القرن السادس عشر، رسمها أحد أشهر الفنانين في عصر النهضة الألمانية، بأكثر من 10 ملايين دولار، بعد أن بيعت مقابل 30 دولارا فقط في عام 2017.

ووفقا لدار المزادات ”أجنوس جالري“ في لندن، يعتبر الرسام البريخت دورر، الذي توفي عام 1528، أعظم فنان ألماني في عصره، وأحد أهم الفنانين في عصر النهضة الأوروبية.

وأوضحت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية في تقرير، الخميس، أن اللوحة التي أعيد اكتشافها تحمل اسم ”العذراء والطفل“.

وأشارت إلى أنه ”نظرا لأنه تمت دراسة مهنة دورر وإرثه بعمق منذ وفاته، فمن النادر العثور على أعمال غير معروفة له“.

ونقلت عن مستشار دار المزادات كليفورد شورار قوله، إنه شاهد العمل الفني النادر، الذي يعتقد أنه تم الانتهاء منه في عام 1503، عن طريق المصادفة في طريقه إلى حفلة في مدينة ”ماساتشوستس“ الأمريكية عام 2019.

ولفت إلى أنه كان قد نسي إحضار هدية إلى الحفلة، لذلك قام بجولة في متجر لبيع الكتب كان يبيع مجلدات تاريخية، وأن البائع أخبره أن صديقا له لديه لوحة للفنان دورر.

وقال: ”سألته إن كنت أستطيع أن ألقي نظرة عليها، لكن لم يكن لدي أمل كبير؛ لأن المرة الأخيرة التي تم فيها اكتشاف رسم غير معروف لذلك الفنان، كان قبل أكثر من 100 عام“.

وأضاف: ”تم شراء اللوحة في ساحة بيع بمنزل مهندس معماري تلقاها كهدية من والده تاجر الأعمال الفنية.. وعندما وصلت لفحص اللوحة أصبت بالدهشة؛ لأنها كانت سليمة تماما، وأذكر أنني قلت للمالك: أعتقد أنه إما أعظم تزوير رأيته في حياتي أو أنها تحفة فنية“.

وأشار شورار إلى أنه بدأ بعد ذلك رحلة مدتها ثلاث سنوات للتحقق من العمل الفني، والتي تضمنت القيام بـ 17 رحلة دولية حول العالم لاستشارة الخبراء.

وأوضح أن ذلك شمل مائدة مستديرة في المتحف البريطاني في لندن، أواخر العام الماضي، عندما تم فحص اللوحة من قبل علماء في هذا المجال إلى جانب أعمال أخرى لدورار.

وقال شورار إن اللوحة خضعت لتحليل دقيق لدراسة تاريخها، وتبين أنها تعود للرسام الألماني، وأنه تم تقدير قيمتها الحقيقية بأكثر من 10 ملايين دولار.

وتابع: ”ربما يكون من العدل أن نقول إن دورر هو أحد أعظم مصممي الجرافيك الذين عاشوا على الإطلاق، ورائد في النقش والرسم.. كان مايسترو بالأبيض والأسود، ونقوشه الشهيرة ألهمت الفنانين في جميع أنحاء العالم“.