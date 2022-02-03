تدهور الحالة الصحية للفنان المصري جلال الشرقاوي

تعرّض الفنان والمخرج المصري جلال الشرقاوي لتدهور كبير في حالته الصحية، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية، دخل بسببها إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال تامر الشرقاوي نجل الفنان المصري في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، إن والده تعرض في اليومين الماضيين لتدهور في حالته الصحية، أجبرتهم على نقله إلى مستشفى أخرى ليحظى برعاية أكبر، نظرا لخطورة حالته الصحية.

وأضاف تامر الشرقاوي، أن حالة والده خلال الفترة الأخيرة كانت مستقرة إلى حد كبير، وكان الطبيب يطمئنهم بأن الحالة تستجيب للعلاج، وستتحسن بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة.

وأشار الشرقاوي، إلى أنهم تفاجؤوا بالطبيب يخبرهم بأن حالة الفنان الشرقاوي تتدهور، ونسبة الأوكسجين في الدم قد انخفضت بشكل كبير. وطالب الجمهور بالدعاء له.

وكانت عبير الشرقاوي ابنة الفنان جلال الشرقاوي قد أعلنت عن إصابة والدها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، طالبة الدعاء لوالدها، حيث قالت: ”بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن تستجيب الرئة للعلاج بأسرع وقت“.

ويعد جلال الشرقاوي أحد أهم رواد المسرح المصري الحديث، حيث قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال التي تعد من أهم الأعمال المسرحية في تاريخ الفن المسرحي المصري، فضلا عن اكتشافه العديد من الفنانين الذين أصبحوا من أهم نجوم المسرح.

وولد الفنان والمخرج المسرحي جلال الشرقاوي في يونيو/ حزيران 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة في العام 1954، كما حصل أيضا على دبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز.

ونال الفنان الشرقاوي دبلوم إخراج من معهد ”جوليان برتو“ للدراما في فرنسا 1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا العام 1962.

واشترك الشرقاوي في العديد من الأفلام السينمائية مع نجوم الجيل الذهبي للسينما، منهم الفنانان محمود ياسين وعادل إمام.

يذكر أن من أشهر المسرحيات التي قدمها الفنان الشرقاوي للجمهور ”دستور يا أسيادنا، الخديوي، تتجوزيني يا عسل، بحبك يامجرم، بالإضافة إلى عطية الإرهابية“.