مروة راتب تتنازل عن قضيتها ضد بدرية أحمد بعد وعكتها الصحية

أعلنت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب، التنازل عن قضية رفعتها قبل أشهر ضد الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، إثر الحالة الصحية التي تمر بها الأخيرة والتي سبق أن شنت هجومًا ضد راتب.

وقالت مروة راتب في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”سناب شات“، ”إن سبب تنازلها عن القضية، وعدم استكمالها الإجراءات القانونية بالرغم من تأكدها أن القضية تسير لصالحها، هو التعاطف مع وضع الفنانة الصحي والمالي لعدم قدرتها على دفع تكاليف العلاج“.

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وذكرت ”راتب“ في المقطع أنها تنازلت عن القضية وعن حقها القانوني ”عقب أن علمت بوضع الفنانة بدرية الصحي ووردت إليها أنباء بعدم قدرة الفنانة على تكاليف العلاج“.

وأضافت أنها تحتسب ذلك عند الله رغم أنها لم تسامحها من الداخل ”بسبب تكرار الإساءة منها“، إلا أنها تنازلت لعلمها أن الفنانة بدرية ”ليس لديها قدرة على دفع تكاليف الدعوى“.

وأشارت ”راتب“ في معرض حديثها إلى أنها ورغم تبرجها ولباسها تمتلك إيمانًا كبيرًا داخلها، ولا يهون عليها أن ترى شخصًا عاجزًا أو تكون سببًا في أذية أحد ماديًا.

وكانت ”راتب“ قد أعلنت، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن مقاضاة الفنانة بدرية أحمد، بسبب هجوم الأخيرة عليها ووصفها بـ ”الفاشلة“.

وأكدت ”راتب“ آنذاك أنها لجأت إلى القضاء بسبب تكرار الهجوم عليها من الفنانة بدرية أحمد، رغم أنها سامحتها في مرات سابقة عقب اعتذارها منها.

وجاءت الدعوى عقب أن شنت الفنانة بدرية أحمد هجومًا على الفنانة مروة راتب، ووصفتها بالفاشلة، وقالت إنها تعلم أن ”مروة راتب حسنة المظهر والكلام، وكل شيء، ولكن ليس للدرجة التي تصف بها نفسها بأنها (نمبر ون)، متجاهلة أساتذة كبارًا داخل الوسط الفني“.

ومؤخرًا، تعرضت الفنانة بدرية أحمد لوعكة صحية شديدة، نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث عانت من سعال شديد، وصعوبة بالتنفس، اضطرت بسببها لوضع جهاز التنفس الصناعي، وطالبت جمهورها بالدعاء لها.

وكشفت الفنانة الإماراتية في مقطع فيديو تفاصيل هذه الوعكة الشديدة، مبينةً ”أنها في حالة خطرة وتعيش بنصف رئة، ولا تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي“.

وأكدت الفنانة ”أنها غير مصابة بفيروس كورونا، وأن مرضها سببه عدوى بكتيرية سببت لها ضررًا في الجانب الأيسر من الرئة“.