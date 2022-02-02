"أيقونة السينما الإيطالية".. وفاة مونيكا فيتي عن 90 عاما

توفيت اليوم الثلاثاء مونيكا فيتي، إحدى أكثر نجمات السينما الإيطالية شهرة وتنوعا في العصر الذهبي للسينما الإيطالية منتصف القرن العشرين، عن عمر ناهز 90 عاما.

وأعلن خبر الوفاة على ”تويتر“، المخرج ورئيس بلدية روما السابق والتر فلتروني نقلا عن زوجها روبرتو روسو، في حين قالت وسائل إعلام إيطالية إن من المعتقد أن فيتني توفيت متأثرة بمضاعفات مرض الزهايمر الذي كانت تعاني منه لأكثر من عشر سنوات.

ووصفها رئيس الوزراء ماريو دراجي بأنها ”امرأة تمتاز بروح مرحة عظيمة وموهبة فذة غزت عقول أجيال من الإيطاليين بروحها وموهبتها وجمالها. لقد منحت بريقا للسينما الإيطالية في العالم“.

وقالت زميلتها الممثلة الشهيرة صوفيا لورين (87 عاما) ”رحلت ممثلة عظيمة، وفاتها خسارة فادحة ليس فقط للسينما لكنها خسارة لنا جميعا“.