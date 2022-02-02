بعد نقلها إلى المستشفى.. طليقة شهاب جوهر: "الظاهر نجاحي معور ناس"

وجهت زينب الموسوي، طليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر، رسالة ”غامضة“، بعد وعكة صحية ألمّت بها خلال زيارة إلى دبي، ونقلها إلى المستشفى على إثرها.

وكانت الموسوي كتبت رسالة عبر حسابها في ”سناب شات“ تشكو فيها من آلام حادة في المعدة، قبل أن تخرج وتؤكد أن إدارة الفندق الذي تقيم فيه طلبت لها الإسعاف.

وظهرت زينب الموسوي داخل غرفة في المستشفى، لافتة إلى أنها لا تستطيع الكتابة عبر هاتفها أو إرسال أي شيء، نظرا لتعبها الشديد، منوهة إلى أن الأطباء أعطوها دواء مسكنا.

ولاحقاً، خرجت طليقة شهاب جوهر في مقطع فيديو آخر لتؤكد أنها ”خرجت من المستشفى، وأصبحت بأفضل حال بعد تعبها“، على حد تعبيرها.

وقالت في رسالة غامضة وجهتها: ”حابة أقلكم شغلة، الإنسان الناجح الناس ما تخليه، والإنسان لما يسعى بشغله الناس ما تخليه، وسفرتي هذي حق شغلي، وقريب رح تعرفون شغلي شنو، وقريب رح تسمعون عنه إن شاء لله، حابة أقلكم ننطر القادم أجمل“.

وألمحت الموسوي، في معرض حديثها، إلى أن ”هناك الكثير من الأشخاص الذين يكرهون نجاحها“، وقالت: ”الظاهر نجاحي معوّر وايد ناس، نجاحي اللي أنا فيه بفضل الله معور كثير ناس“.

واكتفت زينب الموسوي بهذه الرسالة، دون أن تكشف عن سببها.

وكانت الموسوي وثقت لقاء بالصدفة جمعها مع الدكتور خلود وزوجها أمين، لحظة وصولها إلى مدينة دبي الإماراتية.

وقبل نحو أسبوع، عمدت زينب الموسوي والفنانة الكويتية هيا الشعيبي إلى الظهور معا في مقطع فيديو متداول، خلال توجههما بالطائرة إلى دولة قطر.

وكانت هيا الشعيبي أعلنت عن توجهها لقطر، للمشاركة في مسرحية ”زواج بالحلال“ على مسرح ”كتارات“.

وظهرت الشعيبي في الطائرة مع زينب الموسوي، إذ رحبت هيا الشعيبي بزينب وسألتها عن سبب سفرها إلى قطر، لتجيب الأخيرة أنها متوجهة إلى هناك لحضور مسرحيتها.

وجاء مقطع الفيديو، في ظل الأزمة المشتعلة بين الشعيبي وبين الفنانة إلهام الفضالة، والتي كانت قد تزوجت من شهاب جوهر في العام الماضي.

وأثار انفصال شهاب جوهر عن زوجته الموسوي للزواج من الفضالة، تعاطف العديد من المتابعين مع طليقته.