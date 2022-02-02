المشهورة السعودية شادن القحطاني تكشف عن معاناتها من اضطراب نفسي

كشفت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية شادن القحطاني خلال استضافتها في برنامج ”انسايد“ عن معاناتها من نوع من أنواع الاضطرابات النفسية.

وقالت شادن إنها تمكنت من تشخيص حالتها بنفسها، وتحديد إصابتها باضطراب نقص الانتباه ADHD، وذلك بعد لجوئها لأكثر من طبيب نفسي دون فائدة.

ولفتت إلى أنها عانت منذ طفولتها من هذا الاضطراب، خاصة في أثناء فترة دراستها الأكاديمية، إذ كانت تواجه صعوبة في متابعة محاضرة مدة ساعتين؛ ما أثر على مستواها الدراسي كثيرا.

وأضافت أنها اكتشفت إصابتها باضطراب نقص الانتباه في وقت متأخر، وذلك بعد انقضاء الفترة الجامعية من حياتها.

وانتقدت المشهورة السعودية ”عدم قدرة أطباء نفسيين في المملكة“ على مساعدتها، مبينة أنها توجهت لطبيبين أو ثلاثة، إلا أنهم انتهوا إلى إبلاغها بمعاناتها من القلق.

وعلقت ”أنا أعرف ما أعاني من قلق، بس ما فيه دكاترة يفهمونك زين ويعرفون ايش تبغى“.

واستنكرت سؤال أحد الأطباء لها، عن صلاتها، مؤكدة أن ”لا علاقة للصلاة بالحالة النفسية“.

وتابعت في اللقاء ”طيب تصلين؟ ايش دخل الصلاة؟ (..) ما مقياس إنك تحدد هذا مقياس نفسيتي كويسة أو لا، أو كاملة بديني أو لا.. أنا عندي مشكلة اريد منك أن تحلها، حلها لي بشي اللي درسته بعلم النفس كل الوقت“.

وأكدت شادن القحطاني أنها لجأت إلى تثقيف نفسها في النهاية بشأن حالتها النفسية، إلى أن اكتشفت إصابتها باضطراب نقص الانتباه، وذلك لتشابه الكثير من الأعراض التي لديها مع هذا الاضطراب.

يذكر أن المشهورة السعودية شادن القحطاني أعلنت في أغسطس/ آب من العام الماضي عن دخولها المجال الفني من خلال مسلسل ”عروس الرياض“.

وأثار إعلان القحطاني آنذاك عن اختيارها لمسلسل ”عروس الرياض“ سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنكر العديد من المتابعين مثل هذا الاختيار، متسائلين عن سبب لجوء المنتجين إلى الاستعانة بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المشرف على العمل محسن الشهري نشر مقطع فيديو عبر حسابه على ”تويتر“، آنذاك، قال فيه إنّ ”عروس الرياض“ يختلف عن باقي الأعمال، مضيفا ”العمل لا يشبه غيره من الأعمال.. وهناك مفاجآت على كلّ الصعد ..أتكلم وأنا المشرف العام على المسلسل، وأعني ما أقوله، وأرجو أن أصل إلى احترام ذائقة عين المشاهد الكريم“.