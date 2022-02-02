العراق.. وفاة الخبير القانوني طارق حرب

توفي في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، الخبير القانوني طارق حرب عن عمر ناهز 77 عاماً.

وحرب معروف على نطاق واسع في العراق، ويظهر منذ عقود على شاشات التلفاز، سواء للتحليل السياسي، أو شرح تطبيقات القوانين.

وقال زياد، نجل حرب، عبر ”فيسبوك“: ”انتقل إلى رحمة الله والدي المحامي والخبير طارق حرب، وسيتم تشييعه في مدينة الكاظمية المقدسة الساعة الثامنة والنصف صباحا من داره في مدينة الكاظمية“.

ونعت الأوساط الاجتماعية، والقانونية، والصحفية، حرب، حيث استذكرت نشاطه وفاعليته، وروحه المرحة، في التعامل مع الخلافات السياسية، فضلا عن تحليلاته وتنبؤاته في القرارات القضائية.

وعقب الانتخابات النيابية التي أجراها العراق، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دخل حرب في عدة نزاعات قانونية، وأعطى رأيه في الكثير منها، كما ”تنبأ“ بشأن القرارات التي ستصدر من المحكمة الاتحادية، مثل الدعوى التي أقامتها الفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات.

وكان حرب يؤكد بشكل متكرر، أن المحكمة الاتحادية سترد تلك الدعوى، التي ترمي إلى إعادة الانتخابات النيابية، وعزز رأيه بالأدلة في أكثر من ظهور إعلامي، وهو ما تسبب له بانتقادات من قبل تلك الجماعات، التي اتهمته بالانحياز للتيار الصدري، الذي لا يرغب بإعادة الانتخابات.

كما أعطى رأيه في الكثير من المناسبات والمرافعات القضائية، وكانت تصيب، وهو ما جعله ضيفاً دائماً على شاشات التلفاز، وعزز من حضوره الإعلامي.

وطارق حرب هو كاتب ومحامٍ، ولد في العاصمة العراقية بغداد عام 1945، وحصل على شهادة بكالوريوس في القانون من الجامعة المستنصرية عام 1975، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة بغداد عام 1980، ودبلوم القانون العام من جامعة الاسكندرية.

وعمل حرب رئيساً لتحرير جريدة البرلمان سابقاً، ورئيساً لجمعية الثقافة القانونية العراقية سابقاً، فضلاً عن تدريس مادة القانون في عدد من الكليات والمعاهد السابقة.

ولدى حرب سلسلة مؤلفات في القانون، والتاريخ، مثل سلسلة الشروحات التشريعية العسكرية والعقوبات والأصول والخدمة والتقاعد العسكري 1983-1988، والدليل القانوني، ومؤلفات أخرى، مثل التراث البغدادي، وتصوف أهل بغداد، وغيرها.