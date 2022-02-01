الإعلامية المصرية إيمان أبوطالب تعلّق على حبس طليقها

علقت الإعلامية المصرية إيمان أبوطالب، طليقة العميد محمد سمير، المتحدث العسكري الرسمي السابق باسم القوات المسلحة على الحكم الصادر ضده، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والتعويض المادي لصالحها.

وكانت ”أبوطالب“ قد أقامت دعوى قضائية ضد طليقها، مطالبة بحقها بمبلغ القائمة، بعد ”تبديد القائمة“، إلى جانب بعض الحقوق الأخرى، وصدر حكم بحبس المتحدث العسكري السابق بالسجن 3 سنوات، ثم تقدم بالطعن والاستئناف، حتى صدر الحكم منذ أيام بشكل نهائي.

وكشفت وثيقة الزواج عن مفاجأة مثيرة، حيث تبين أن العصمة كانت بيد الزوجة، وجاء في الوثيقة: ”اشترطت الزوجة على زوجها المذكور أن تكون العصمة بيدها تطلق نفسها متى شاءت، وكلما شاءت ووافقها الزوج على ذلك أمام الشهود المذكورين، ولا توجد شروط أخرى“.

وقالت إيمان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إن خصمها ”دون ذكر اسمه“، سعى إلى إحضار ”شهود ما شافوش حاجة“، إلى جانب اعتقاده بأنه صاحب حيثية تخيل أنها ستحميه، وأنه من الممكن إرهابها بفكرة كلام الناس والقيل والقال، بحسب تعبيرها.

وكتبت: ”الحمد لله علت كلمة الحق، وأنطق الله القاضي النزيه بالحق، وزهق الباطل، شكرًا للقضاء المصري العظيم الذي تبيّن الحقيقة من وسط ركام التلفيقات والافتراءات وشهود (ماشافوش حاجة) حكمت المحكمة حكمًا نهائيًا ضد خصمي بالسجن 6 أشهر مع الشغل والنفاذ مع التعويض“.

وانفصل سمير والإعلامية المصرية إيمان أبوطالب، في شهر مايو/ أيار الماضي، في خطوة مفاجئة، خاصة أن ”سمير“ كان يواصل نشر الصور برفقة زوجته في كافة المناسبات، إلى جانب نشره للعديد من التدوينات على مواقع التواصل، التي تشير إلى حبه لها، منذ عقد قرانهما، العام 2017.

وبعد الانفصال، عقد ”سمير“ قرانه، في أواخر أغسطس/آب الماضي، على زوجته السابقة ووالدة ابنته الدكتورة إيمان سمير، التي تظهر معه حاليًا في بعض ندواته واللقاءات التي يحضرها، وكذلك محاضراته في مراكز التدريب والوعي.

ولم يتطرق ”سمير“ أبدًا إلى النزاع القضائي بينه وبين طليقته، خلال الفترة الماضية، وهو نفس الموقف للإعلامية التي لم تتحدث عن الحكم القضائي عبر صفحتها الرسمية طوال الفترة الماضية.

وتعتبر ”إيمان أبوطالب“ من الإعلاميات المصريات المتميزات ذوات الحضور والإطلالة، وكانت لها مسيرة طويلة في الإعلام المصري.