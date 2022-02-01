محمد صبحي: لن أرد على تركي آل الشيخ ولم أسئ للسعودية

رفض الفنان المصري، محمد صبحي، الرد على رئيس هيئة الترفية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، ملمحًا إلى أنه لم يسئ للمملكة على حد قوله.

وقال صبحي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، لن أرد على مثل هذه الأمور، ومواقفي واضحة ومعلنة .. أنا لم أسئ إلى أشخاص، ولا دول، وما أقوله وأعبر عنه يمثل رأيي، برغم أن تصريحاتي المسبقة عن النشاط الفني في السعودية مؤخرا قد أغضبت بعض المصريين“.

وتابع صبحي قوله: ”لا أريد الدخول في عالم الترند، ورسالتي واضحة منذ عقود، وقد عملت في مصر وسط كافة الظروف“.

وأشار في تصريحاته التي أدلى بها عبر الهاتف، إلى أن موقفه ”من التطور الذي يحدث في السعودية معروف، وموجود على يوتيوب، وأنه أعرب ”في العديد من المناسبات عن سعادته بالتطور والتغيير الذي يحدث بالمملكة“، موضحا أن ما يحدث يخدم الفن.

وكان تركي آل الشيخ، قد رد اليوم الثلاثاء، على تصريحات صبحي، والتي ذكر فيها أنه تلقى عرضا بملايين الدولارات للسفر إلى السعودية ولكنه رفضه.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: ”والله أنا أبي (أريد) أعرف اللي (الذي) عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط“.

وجاءت تغريدة تركي آل الشيخ ردا على نقاش بين الأمير عبدالرحمن بن مساعد والصحفي توفيق الخليفة حول تصريحات صبحي الأخيرة، إذ اعتبر الخليفة أن محمد صبحي ”لا قيمة له في الوطن العربي وليس نجم شباك والمنتجون لا يريدونه.. فهو مجرد زائدة دودية في الفن من وجهة نظري“.

وكان محمد صبحي استنكر – خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“ المحلي – توجه فنانين مصريين إلى السعودية لتقديم ما سمّاه بـ“الترفيه“، مضيفا أنه يرفض الذهاب للمملكة لتقديم عروض تحت عنوان الترفيه، معلقا ”أنا مش مرفهاتي“.

واعتبر أن الأولى أن يتم رعاية الفنانين السعوديين في بلادهم، بدلا من دعوة الفنانين المصريين، الذين ربما قد يسيئون في بعض ما يقدمونه لواجهة مصر الفنية.

وعلق في مداخلته: ”أنا فقط كنت أتمنى هذه الصحوة والمهرجانات يقودها فنانون سعوديون، لكن ثمة مبالغة قوية من سفر المصريين، قد يسيء بعضها للفن، ميبقاش فن جيد بتصدره لتقول إن دي مصر“.

وشدد على أنه ”سعيد بالانفتاح الذي تشهده المملكة فنيا بعد سنوات من الانغلاق، إلا أن ذلك لن يغير من حقيقة أن مصر قدمت خلال أكثر من قرن من الزمن تاريخا فنيا عريقا“.

وأوضح أن هناك مشكلة تواجه الفن في مصر، ويجب أن تتم معالجة هذا القصور، حتى لا تضيع ريادة مصر الفنية، وفق تعبيره.