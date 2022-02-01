أحلام تفاجئ المشهورة السعودية "شهد ليو" بدعوة عشاء

فاجأت المطربة الإماراتية أحلام، مشهورة مواقع التواصل في السعودية، المعروفة بـ“شهد ليو“، بحضورها، وكذلك دعوتها لها على العشاء.

وأظهر مقطع فيديو استقبال أحلام لـ“شهد ليو“ وعناقهما، حيث ظهرت الاثنتان لاحقا وهما جالستان على العشاء، فيما بدا أن العلاقة بينهما ودية.

وعلقت المشهورة السعودية: ”مفاجأة، أنا مبسوطة فيها مرة، أحلى عزيمة عشا.. أحلى واحدة في الدنيا، أنا في قمة سعادتي“.

وأضافت: ”والله العظيم ما بالغ، مرة مبسوطة شفتها ما بالغ، قلبك كبير والله العظيم مرة مبسوطة، أحبك مرة، وبحضر الحفلة وبقعد قدام في الرويال وبصرخ كل ما غنيتي“.

وكانت أحلام توجهت في وقت سابق إلى العاصمة السعودية الرياض؛ لإحياء حفلات فنية ضمن موسم الرياض.

وسبق أن أثارت ”شهد ليو“ الجدل، بعد أن ردت بقوة على إحدى المتابعات لتصويرها خلسة أثناء وجودها في أحد المطاعم وهي ترقص.

وشددت شهد على متابعيها، من خلال مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، على عدم تصوير أي أحد أثناء وجوده مع أشخاص آخرين، ودون أن يستأذن منهم.

وقالت المشهورة السعودية، إنها ”لا تأبه بسبب تصويرها دون علمها؛ نظرا لكونها لم تقترف خطأ، إلا أن التصوير بحد ذاته لم يكن مبررا“.

وانتقدت شهد تصويرها خلسة، حيث هاجمت من قامت بذلك، مضيفة أنها ”لا تحتاج إلى محبتها ولا معرفتها“.

ولفتت أنها شخصية لا تحب إزعاج نفسها ولا الانفعال ”يعني المحبة إلي تبين تصورينها وتبينينها للناس، خليها لنفسك، أنا ما أحتاج أعرفها ترى، أنا اتضايق، وأنا ما حب اتضايق، ولا حب اتنفس، ولا حب أعطي الناس أكبر من حجمها، أنا ما حب، بس يا ريت نحشم، نحشم ونحترم، والله العظيم ما أدري وش أقول (..)“.

وهاجمت المشهورة السعودية، أحد المتابعين بعد محاولته الإساءة لها، حيث علقت أن ”أحد المتابعين سألها إن كانت تجلس في مطعم أو بار“.

ووجهت حديثها للمتابع عبر مقطع الفيديو، بالقول: ”فيه واحد يقول احنا فبار ولا بقهوة، لا بقهوه الله يهديك، وقاعدين فالبوليفارد ومبسوطين واسعين صدورنا، إن كان مب جايزلك الوضع، غمض عينك ولا تشوف“.

ولم توضح ”شهد ليو“ إن كانت من قامت بتصويرها إحدى متابعاتها، وكيفية معرفتها بها.