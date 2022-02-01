تركي آل الشيخ يرد على محمد صبحي

رد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الفنان المصري محمد صبحي، والتي ادعى فيها أنه تلقى عرضا بملايين الدولارات للسفر إلى السعودية ولكنه رفضه.

وقال آل الشيخ، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر ”والله أنا أبي (أريد) أعرف اللي (الذي) عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط“.

وجاءت تغريدة تركي آل الشيخ ردا على نقاش بين الأمير عبد الرحمن بن مساعد والصحفي توفيق الخليفة حول تصريحات صبحي الأخيرة، إذ اعتبر الخليفة أن محمد صبحي ”لا قيمة له في الوطن العربي وليس نجم شباك والمنتجون لا يريدونه.. فهو مجرد زائدة دودية في الفن من وجهة نظري“.

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ورد الأمير عبدالرحمن بالقول ”لا أتفق معك ياغالي.. هو فنان له تاريخ قدم أعمالا مهمة ومسرحيات لها قيمة فنية كبيرة، بعيدًا عن إساءته التي حاول أن يخفف منها ولكنها بالنسبة لي غير مقبولة ولا مبررة“.

والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه … عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 1, 2022

وكان محمد صبحي استنكر – خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”حضرة المواطن“ المحلي – توجه فنانين مصريين إلى السعودية لتقديم ما سمّاه بـ“الترفيه“، مضيفا أنه يرفض الذهاب للعمل في المملكة تحت عنوان الترفيه، معلقا ”أنا مش مرفهاتي“.

أنا مش مرفهاتي".. #محمد_صبحي : رفضت عرضًا بملايين الدولارات لتقديم مسرحية بالسعودية pic.twitter.com/oRYePlGpxY — Worldcelebrity (@Worldcelebrity2) January 31, 2022

واعتبر أن الأولى أن يتم رعاية الفنانين السعوديين في بلادهم، بدلا من دعوة الفنانين المصريين، الذين ربما قد يسيئون في بعض ما يقدمونه لواجهة مصر الفنية.

وعلق في مداخلته ”أنا فقط كنت أتمنى هذه الصحوة والمهرجانات يقودها فنانون سعوديون، لكن ثمة مبالغة قوية من سفر المصريين، قد يسيء بعضها للفن، ميبقاش فن جيد بتصدره لتقول إن دي مصر“.

وشدد على أنه ”سعيد بالانفتاح الذي تشهده المملكة فنيا بعد سنوات من الانغلاق، إلا أن ذلك لن يغير من حقيقة أن مصر قدمت خلال أكثر من قرن من الزمن تاريخا فنيا عريقا“.

وأوضح أن هناك مشكلة تواجه الفن في مصر، ويجب أن يتم معالجة هذا القصور، حتى لا تضيع ريادة مصر الفنية، وفق تعبيره.

يذكر أن مناوشات اندلعت في الساحة الفنية بين سعوديين ومصريين على خلفية ما أدلى به الفنان المصري حسن الرداد في مهرجان Joy Awards، الذي ترعاه هيئة الترفيه في الرياض، وتعليقه أن السعودية ”ملتقى الفن“.