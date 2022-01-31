وفاة المخرج السينمائي المصري نبيل الجوهري

أعلنت نقابة المهن السينمائية في مصر عن وفاة المخرج المصري نبيل الجوهري الأمين العام للنقابة، صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد مسيرة طويلة قدم خلالها الراحل العديد من الأعمال السينمائية.

وقالت نقابة المهن السينمائية، في بيان لها نشرته الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج نبيل الجوهري الأمين العام للنقابة، ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان“.

وأقيمت جنازة المخرج المصري الراحل نبيل الجوهري، بعد ظهر اليوم الإثنين، في مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط غياب من نجوم الفن، حيث لم يحضر سوى أعضاء مجلس نقابة المهن السينمائية، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كما أعلنت نقابة السينمائيين المصريين في منشور آخر عن موعد ومكان جنازة المخرج الراحل، حيث قالت: ”عزاء المخرج الراحل نبيل الجوهري، يوم الأربعاء الموافق 2 / 2 /2022 بمسجد القوات المسلحة أمام سيتي ستارز بالقاهرة، من الساعة الثامنة حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته“.

ورثى المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية المخرج الراحل بكلمات مؤثرة، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة، جاء فيه: ”وداعا أيها النبيل أبو أحمد.. رحلة عطاء عملية ومهنية نحسبها يوميات طموح وآمال ونضال وآلام، مثال للنبل وطيبة القلب، وابتسامة طفولية تحمل معاني الرحمة والجدعنة“.

وتابع مسعد فودة في رثائه للراحل: ”نموذج للصديق الوفي في السراء والضراء، هاجمك المرض بشراسة، تمسكت لكنه كان أقوى، معدنك النبيل ترك أثرا إنسانيا خالدا في الذاكرة“.

واختتم البيان الذي أصدره نقيب السينمائيين بـ ”يا رب بواسع رحمتك نسألك أن تسكن الراحل الغالي فسيح الجنات، وتلهم الجميع الصبر والسلوان، وإن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك يا نبيل لمحزونون“.

وبدأ المخرج الراحل نبيل الجوهري حياته العملية كمدير تصوير في العديد من الأفلام التي شارك فيها أبرز نجوم التمثيل في مصر، من بينهم يوسف شعبان، وسميحة أيوب، ومحمد وفيق، وحسن حسني، ومدحت صالح، وفردوس عبدالحميد، ومحمود الجندي، وطلعت زكريا، وأحمد السقا، وغيرهم، وبعدها عمل كمخرج منفذ في العديد من الأعمال، منها: ”البوابة الثانية“، و“على باب الوزير“، و“أولاد عزام“، و“الثعلب“، وغيرها.