انتحار ملكة جمال أمريكا السابقة تشيزلي كريست

قالت تقارير صحفية إن ملكة جمال الولايات المتحدة السابقة تشيزلي كريست توفَّت صباح الأحد بعد قفزها من مبنى شاهق يوم أمس.

وأشارت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية نقلا عن مصادر شرطة نيويورك إلى أن كريست التي كانت تبلغ من العمر 30 عامًا وتوجت ملكة جمال الولايات المتحدة في عام 2019 تَوفَّت بعد أن قفزت من مبنى في مدينة مانهاتن.

ونقلت عن بيان أصدرته أسرتها قوله ”مع تعبيرنا عن حزننا الشديد نعلن وفاة حبيبتنا تشيزلي… كان نورها العظيم مصدر إلهام للآخرين في جميع أنحاء العالم بجمالها وقوتها… لقد اهتمت بالغير وأحبت وضحكت ولمعت“.

وأوضحت الشبكة أن كريست نشرت صورة على صفحتها بشبكة ”إنستغرام“ قبل وفاتها وكتبت بجانب الصورة ”أتمنى أن يجلب لكم هذا اليوم الراحة والسلام“.

ووفقا للشبكة، فإن ملكة جمال الولايات المتحدة هي محامية في ولاية كارولينا الشمالية تعمل نيابة عن نزلاء السجن.

وبحسب ”سي إن إن“، فإن كريست من ولاية كارولينا الشمالية ومارست دعاوى مدنية لصالح شركة محاماة محلية وعملت على مساعدة السجناء الذين ربما حُكِم عليهم ظلماً في الحصول على عقوبات مخففة دون مقابل.

وقال بيان للشركة، إن ”تشيزلي جسدت الحب وخدمت الآخرين، سواء من خلال عملها كمحامية تناضل من أجل العدالة الاجتماعية، أو كملكة جمال للولايات المتحدة وكمضيف في برنامج أكسترا.. ولكن الأهم من ذلك، بصفتها ابنة، وأخت، وصديقة، ومعلمة، وزميلة – نحن نعلم أن تأثيرها سيستمر“.

ولفتت الشبكة إلى أن كريست الحاصلة على ترخيص لممارسة مهنة المحاماة في ولايتين، نالت شهاداتها في القانون وماجستير إدارة الأعمال من جامعة ويك فورست وأكملت عملها الجامعي في جامعة ساوث كارولينا، حيث كانت رياضية أيضا.

وعملت كريست ،أيضًا، مراسلة لموقع إخباري ترفيهي يدعى ”اكسترا تي في“ الذي قال في بيان ”قلوبنا محطمة.. لم تكن تشيزلي مجرد جزء حيوي من عرضنا، لقد كانت أيضا جزءًا محبوبًا من عائلتنا الإضافية وقد أثرت في جميع الموظفين.. نقدم أعمق تعازينا لجميع أفراد عائلتها وأصدقائها“.

وإلى جانب العمل في القانون، قامت كريست بإدارة مدونات عن الموضة وشاركت في أعمال تطوعية من أجل النساء.