الفنانة السورية شهد برمدا تستعد لحفل زفافها على لاعب كرة القدم أحمد الصالح

تستعد الفنانة السورية شهد برمدا لحفل زفافها على لاعب المنتخب السوري لكرة القدم أحمد الصالح، الذي أعلنت ارتباطها به رسمياً قبل نحو 3 أشهر.

وكشفت الفنانة شهد عن موعد زفافها الذي سيقام في صالة المتنبي في فندق ”الداما روز“ في العاصمة دمشق، مساء الخامس من شباط/ فبراير المقبل.

ونشرت الفنانة الشابة عبر خاصية ”الستوري“ على حسابها في ”إنستغرام“ صوراً لبطاقة زفافها إضافة إلى صور تجمعها بعريسها مرفقة بتهاني من أصدقائها الذين تمنوا لها السعادة وأبدوا حماستهم لحضور الحفل.

وكانت الفنانة السورية التي دخلت عالم الغناء منذ طفولتها، نشرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مجموعة صور من حفل خطوبتها الرسمي عقب أسابيع من إعلانها الارتباط بالرياضي السوري.

وأرفقت الفنانة تلك الصور بمنشور وجهته إلى عريسها، قالت فيه ”قديش منمر بمحطات حلوة بحياتنا ومنتمنى يوقف فينا الزمن عندا، بس فجأة منمشي بإرادتنا او غصباً عنا لأنو بتطلع هالمحطة موالنا و مو مكاننا“.

وأضافت برمدا ”ومنضل هيك لوقت ما نكتشف انو رب العالمين كان عم يحضرنا للمكان و الشخص يلي بيليقو فينا وبروحنا و قلبنا“.

وأثنت الفنانة في منشورها على عريسها، قائلة ”طلعت مخلوقة من ضلع امير وبطل وسند ورجال بكل المعاني..قوة وحنية وعطاء مالو حدود بكل شي“.

وكشفت الفنانة الشابة عن بداية معرفة أحمد بها وتعلقه بها دون أن تعرفه، حيث ذكرت ”ضليت تحبني ٤ سنين دون ما أعرفك ودون ما التقي فيك أو المحك حتى.. واليوم تشرفت انو انربط اسمي باسمك“.

وحرصت الفنانة شهد وكذلك عريسها طيلة أشهر خطوبتهم على نشر صورهم معا في بضع مناسبات وتوجيه رسائل الحب إلى بعضهما بعضا.

والفنانة شهد من مواليد حلب عام 1989، وبدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير من خلال مشاركتها بمسابقات الأطفال الهواة في المدرسة.

وشهدت مسيرتها الفنية نقلة نوعية عقب مشاركتها في برنامج المسابقات الغنائي ”سوبر ستار“ في موسمه الثالث عام 2006، وأحرزت آنذاك المركز الثاني عقب منافسة مع الفنان السعودي إبراهيم الحكمي الذي أحرز المركز الأول.

وفي رصيد شهد التي أتقنت أداء الأغاني الطربية لكبار الفنانين في العالم العربي ومنهم ميادة الحناوي، العديد من الأغاني الخاصة بها ومنها (بعد اللي صار، حالتي حالة)، كما شاركت في العديد من الحفلات داخل سوريا وخارجها.

وسبق أن أشارت الفنانة في لقاء متلفز إلى صعوبات واجهتها من قبل عائلتها المحافظة بسبب دخولها عالم الغناء الذي يرفضه كثيرون منهم، لأسباب ”شرعية واجتماعية“.