براءة الفنان الكويتي خالد الملا من تهمة إهانة القضاء

قضت محكمة الجنايات الكويتية ببراءة الفنان الشعبي خالد الملا، من تهمة إهانة المواطنين والإساءة إلى رجال القضاء، التي تم توجيهها إليه عقب ظهوره بلقاء تلفزيوني قبل أكثر من عام.

ووفق حساب ”أمن ومحاكم“ الكويتي عبر ”تويتر“، فإن ”محكمة الجنايات برّأت الفنان خالد الملا من إهانة المواطنين وتحقير رجال القضاء في لقاء تلفزيوني“.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الفنان الملا في أيار/ مايو من العام الماضي إلى المحاكمة في هذه القضية، بعد تقديم شكوى ضده من قبل المحامي محمد طالب.

محكمة الجنايات تبرئ الفنان خالد الملا من إهانة المواطنين وتحقير رجال القضاء في لقاء تلفزيوني pic.twitter.com/K6jTZMQVQf — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) January 30, 2022

وتقدّم المحامي طالب في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020، بشكوى ضد الملا، بتهمة ”الإساءة إلى الشعب الكويتي ووصفهم بالأغبياء وكذلك الإساءات المتكررة للقضاء“.

وجاءت الشكوى آنذاك إثر نعت الملا للكويتيين بـ ”الأغبياء“ وقوله إن ”ثلاثة أرباعهم أغبياء“، خلال لقاء مباشر له ببرنامج ”ديوان“ عبر قناة ”الشاهد“ الكويتية.

وقال المحامي طالب خلال تغريدة له عبر حسابه في ”تويتر“ آنذاك، إنه تقدّم بشكوى ضد الملا إلى النيابة العامة، ”لاتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ عل كرامة الناس، وكذلك عن الإساءات المتكررة للقضاء“.

وعلّق المحامي على حديث الملا محل الشكوى، قائلا إن ”الشعب الكويتي شعب طيب مسالم وذكي ومثقف ومتعلم وليس غبيا. هذه إساءة جسيمة وألفاظ غير مقبولة ولا تعكس صورة المواطن الكويتي. هذا الكلام غير مقبول بتاتا“.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قررت محكمة الجنايات الامتناع عن النطق بعقاب الفنان خالد الملا، وألزمته بحسن السير والسلوك لمدة سنة بكفالة مالية، وبرأت طاقم البرنامج الذي ظهر فيه من القضية.

وسبق أن واجه الملا دعوى بتهمة الإساءة إلى القضاء من خلال أغنية سياسية أداها خلال برنامج تلفزيوني عام 2019، ليتم إصدار حكم نهائي فيها في آذار/ مارس الماضي، بسجنه لمدة سنتين مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات يلتزم فيها الفنان الملا بحسن السير والسلوك.

ومنذ عرض الأغنية في شهر أيار/ مايو 2019، نفى الملا إساءته للقضاء الكويتي، عقب السجال الذي أحدثته الأغنية وتسببها بإيقاف عرض البرنامج.

وتطرقت الأغنية المثيرة للجدل آنذاك إلى جوانب الفساد في جهات عدة بالبلاد، بينها القضاء، إذ استخدم الملا كلمات ساخرة بينها ”بعض القضاة مخه تنك، غبي حطوه مستشار“، لتكون سببا في ضبطه برفقة مقدم البرنامج الإعلامي أحمد الفضلي، والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما بكفالة شخصية.