سفير السعودية لدى مصر يعلق على الجدل المثار بسبب تصريحات حسن الرداد

علق السفير السعودي لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي على الأزمة التي خلقها الفنان المصري حسن الرداد بتصريحاته التي أدلى بها على هامش حضوره حفل Goy awards الذي أقيم مساء الخميس الماضي بالسعودية.

وكان الفنان حسن الرداد قد تعرض لهجوم من الجمهور المصري بسبب تصريحاته التي قال فيها إنه يتمنى أن يعيش بالسعودية لأنها ملتقى الفنون، ما اعتبره الجمهور المصري تقليلا من شأن مصر، التي تعتبر قبلة الفن في الوطن العربي، على حد تعبيرهم، ما تسبب بحالة من الجدل.

وكتب السفير السعودي أحمد نقلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قال فيها: ”الحضور الكبير للفنون والثقافة في المهرجانات والفعاليات التي تقيمها السعودية، يحمل معه تقدير بلادي لريادة مصر في هذه المجالات، وتؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تسودها المحبة في ظل روابط الدين واللغة وصلة الرحم“.

الحضور الكبير لـ للفنون و الثقافة في المهرجانات والفعاليات التي تُقيمها #السعودية .. يحمل معه تقدير بلادي لريادة #مصر في هذه المجالات، وتؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تسودها المحبة في ظل روابط الدين واللغة وصلة الرحم. — أسامة بن أحمد نقلي (@OsamaNugali) January 30, 2022

وعلق رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، السبت، على الهجوم الذي تعرض له الفنان المصري حسن الرداد؛ بسبب تصريحاته في حفل Goy awards.

ونشر تركي آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: ”لماذا التركيز فيما قاله حسن الرداد؟ فالمملكة منذ قدم التاريخ وإلى وقتنا الحاضر وإلى آخر الزمان أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين وأرض الخير والأمن والأمان، وحاضنة الفن والإعلام التي تسعد بوجود أكثر من 3 ملايين مصري شقيق نفخر بهم كما نفخر بوجود أكثر من 600 ألف سعودي في مصر الحبيبة“.

وتابع تركي آل الشيخ في منشوره: ”تُرِكَت كل هذه الإيجابيات والحفل الكبير غير المسبوق بشهادة الجميع، وتم التركيز بشكل تافه على نقاط غير خافي الهدف منها، أقول لكل ناجح عربي خصوصًا والعالم عامة، أبواب المملكة مفتوحة لك ولإبداعك، وداعمة لك بوجود قائد ملهم ورؤية عظيمة“.

ووجه آل الشيخ رسالة إلى من هاجم حسن الرداد قائلا: ”أقول لكل تافه استمر في تفاهتك واستمتع بنجاح الآخرين، تحياتي لكل من حضر، ومعذور كل من لم يستطع الحضور لظروف.. حفظ الله بلدي وقيادتي وكل البلاد العربية آمين، محبكم“.

من جانبه، اعتبر الفنان المصري حسن الرداد التصريحات التي نسبت له أنه تم تحريفها، وأخرجت عن سياقها.

وكتب حسن الرداد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمي الضمير، كل هدفهم هو عمل تريند على حساب اسمي ويردده وراءهم شوية عيال متخفية وراء أجهزة إلكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين وكل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة وحقيقة التصريح“.