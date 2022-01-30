عباس النوري يعتذر عن تصريحاته بشأن حزب البعث

اعتذر الفنان السوري عباس النوري عن تصريحاته التي هاجم خلالها حزب البعث الذي ينتمي له الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه لم يقصد بهذه التصريحات إهانة الجيش العربي السوري.

وتعرض الفنان السوري عباس النوري لهجوم لاذع من أعضاء حزب البعث السوري بعد انتقاده سياسة الحزب ووصفها بـ“الخاطئة والمضحكة“ ، أثناء لقائه مع إذاعة المدينة إف إم السورية.

وقال النوري في لقاء مع إذاعة ”المدينة إف إم“ السورية الأحد: ”تصريحاتي تم اقتطاعها من سياقها، كما قاموا سابقا باجتزاء كلمات السيد الرئيس، فالجيش السوري يقاتل في أكثر من جبهة وأكثر من معركة، ولولا الجيش العربي السوري لا يمكن أن أستمر في العيش في منزلي أنا وغيري“.

وأضاف النوري في لقائه: ”إذا كان الكلام أغضب العسكريين لأنه فهم خطأ عن طريق السوشيال ميديا، أرفع القبعة لهم وأنحني أمامهم لأن دم الشهداء أكبر بكثير من خجلي“.

واعتذر النوري عن تصريحاته قائلا: ”أنا أقدم اعتذاري إذا فهم على أنه إساءة للجيش العربي السوري“.

وكانت إذاعة ”المدينة إف إم“ السورية قد حذفت لقاء أجرته مع الفنان السوري عباس النوري، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه بسبب انتقاده ”حزب البعث العربي الاشتراكي“ الذي ينتمي إليه الرئيس السوري بشار الأسد.

ونشر حيدرة سليمان نجل اللواء الراحل بهجت سليمان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ هاجم خلاله النوري، معلنا عن أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضده يتهمه فيها بالإساءة للحزب.

وكتب حيدرة سليمان ”بصفتي عضوا عاملا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان والدي عضوا قياديا به، وبصفته هو الحزب الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية الذي انتخبته، سأتقدم انا بصفتي مدعيا بالحق الشخصي ومعي عدة رفاق ورفيقات من الأعضاء العاملين في حزبنا العظيم بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسب والشتم“.

وأضاف العضو في حزب البعث ”الرجاء من الرفاق في الحزب، الذين يودون ضم اسمهم في الدعوى التواصل معي لإضافتهم لباقي المدعين“.

ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن مع الفنان السوري عباس النوري، حيث تصدر هاشتاغ ”متضامن مع عباس النوري“ مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طلبت زوجته عنود الخالد دعم زوجها ضد الهجوم الكبير الذي يتعرض له على خلفية تصريحاته عن حزب البعث.