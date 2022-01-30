وصف شعاراته بـ"المضحكة".. حملة تضامن مع عباس النوري بعد انتقاده حزب البعث

دشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامن مع الفنان السوري عباس النوري، بعد تعرضه لهجوم من قبل أنصار حزب البعث الحاكم في سوريا على خلفية انتقاده للحزب ووصف شعاراته بـ ”المضحكة“ خلال لقاء إذاعي.

وتصدر هاشتاغ ”متضامن مع عباس النوري“ مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طلبت زوجته عنود الخالد دعم زوجها ضد الهجوم الكبير الذي يتعرض له على خلفية تصريحاته عن حزب البعث، الذي ينتمي له الرئيس السوري بشار الأسد.

وعبر فنانون ونشطاء على مواقع ”التواصل الاجتماعي“ عن تضامنهم مع الفنان عباس النوري ضد الحملة التي يتعرض لها.

وكتب الفنان السوري أيمن زيدان، عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”كم هي مثيرة للاستغراب تلك الحملة الشعواء التي أثيرت ضد الزميل الفنان عباس النوري بعد لقائه الإذاعي في إذاعة المدينة، وعباس مع حفظ الألقاب، واحد من الفنانين الكبار وله كل الحق في أن يتحدث عن قراءته السياسية لتاريخ وطنه.. ولنا كل الحق في أن نتفق أو نختلف معه لكن لا يحق لأحد برأيي أن يشكك بوطنيته“.

وأضاف زيدان: ”لقد تحدث هنا في دمشق وقدم وجهة نظره هنا، فمن هذه الأرض الطيبة تحدث يوما الماغوط وسعد الله ونوس وحنا مينه وممدوح عدوان وزكريا تامر وكثير من الأدباء الذين نفخر بهم، وعلى هذه الأرض اختلفت الأحزاب وتباينت آراء المثقفين والسياسيين أي قراءة ما جرى في تاريخ الوطن الحديث والمعاصر، ربما سينبري البعض ليقول لكن الوطن الآن بعد الحرب يمر بتحديات وظروف استثنائية ويجب علينا أن نلتف حوله، وأنا سأسأل.. هل الالتفاف حول الوطن هو بمصادرة حرية التعبير حتى داخل الوطن؟ أما آن لنا نحن السوريين أن نتقن ثقافة الحوار والاختلاف؟“.

وختم زيدان منشوره بالقول: ”لا أعتقد أن سياسة التخوين والإقصاء وتكميم الأفواه باتت مجدية؛ لأنها بشكل أو بآخر لا تعبر عن منطق الحياة التي ننشدها، لكل منا الحق أن يكون حرا تحت سقف الوطن والفنان عباس النوري لاريب أنه كان وسيظل فنانا وطنيا بامتياز“.

وحذفت إذاعة ”المدينة إف إم“ السورية لقاء أجرته مع الفنان السوري عباس النوري أمس السبت، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له النوري بسبب انتقاده ”حزب البعث العربي الاشتراكي“ الذي ينتمي إليه الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب موقع ”في الفن“ المختص بالأخبار الفنية، فقد ”تعرض الممثل السوري ​عباس النوري​ لحملة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومعارض عقب تصريحاته السياسية المثيرة للجدل في لقائه مع إذاعة ”المدينة إف إم“ السورية.

وانتقد النوري حزب البعث العربي الاشتراكي واصفا شعاراته بـ ”الخاطئة والمضحكة“، وأن أفكار البعثيين يجب أن تنتهي“، بالإضافة إلى تداول تصريحات نسبت له على أنها مقارنة حول الحريات في سوريا في العقود الماضية والآن، بحسب موقع ”في الفن“ المختص بالأخبار الفنية.

ونشر حيدرة سليمان نجل اللواء الراحل بهجت سليمان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ هاجم خلاله النوري، معلنا عن أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضده يتهمه فيها بالإساءة للحزب.

وكتب حيدرة سليمان ”بصفتي عضوا عاملا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان والدي عضوا قياديا به، وبصفته هو الحزب الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية الذي انتخبته، سأتقدم أنا بصفتي مدعيا بالحق الشخصي ومعي عدة رفاق ورفيقات من الأعضاء العاملين في حزبنا العظيم بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسب والشتم“.

وأضاف العضو في حزب البعث ”الرجاء من الرفاق في الحزب، الذين يودون ضم اسمهم في الدعوى التواصل معي لإضافتهم لباقي المدعين“.

وعباس النوري هو ممثل وكاتب ومخرج سوري، من مواليد حي القيمرية، في دمشق، العام 1952 اشتهر بشخصيات عدة إلا أن شخصية ”أبو عصام“ في مسلسل باب الحارة هي أشهر أدواره.