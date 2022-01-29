إذاعة سورية تحذف لقاء مع عباس النوري بسبب انتقاده حزب البعث

حذفت إذاعة ”المدينة إف إم“ السورية لقاء أجرته مع الفنان السوري عباس النوري، وذلك بعد الهجوم الشديد عليه بسبب انتقاده ”حزب البعث العربي الاشتراكي“ الذي ينتمي إليه الرئيس السوري بشار الأسد.

وتعرض الفنان السوري عباس النوري لهجوم لاذع من أعضاء حزب البعث السوري بعد انتقاده سياسة الحزب ووصفها بـ“الخاطئة والمضحكة“ ، أثناء لقائه مع إذاعة المدينة إف إم السورية.

ونشر حيدرة سليمان نجل اللواء الراحل بهجت سليمان منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ هاجم خلاله النوري، معلنا عن أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضده يتهمه فيها بالإساءة للحزب.

وكتب حيدرة سليمان ”بصفتي عضوا عاملا في حزب البعث العربي الاشتراكي، وكان والدي عضوا قياديا به، وبصفته هو الحزب الذي يرأسه السيد رئيس الجمهورية الذي انتخبته، سأتقدم انا بصفتي مدعيا بالحق الشخصي ومعي عدة رفاق ورفيقات من الأعضاء العاملين في حزبنا العظيم بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسب والشتم“.

وأضاف العضو في حزب البعث ”الرجاء من الرفاق في الحزب، الذين يودون ضم اسمهم في الدعوى التواصل معي لإضافتهم لباقي المدعين“.

يذكر أن عباس النوري ممثل وكاتب ومخرج سوري، من مواليد حي القيمرية، في دمشق، عام 1952 اشتهر بشخصيات عدة إلا أن شخصية ”أبو عصام“ في مسلسل باب الحارة هي أشهر أدواره.

قدم عباس النوري برامج وشارك في مسلسلات تلفزيونية عدة، إضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية، وبدأ مشواره الفني عام 1976.

تعرض الفنان عباس النوري إلى إشاعات كبيرة تخص مقتله، أولها كانت في مطلع أبريل/نيسان من عام 2012، عندما انتشرت شائعات حول موته إثر انفجار ساحة السبع بحرات في دمشق، والثانية كانت في شهر مايو/أيار 2013، حيث انتشرت إشاعة وفاته انتشار النار في الهشيم، بسبب وجود صورتين ملفقتين تدل على موته، لكن الفنان عباس النوري نفى كل هذه الإشاعات مؤكدا على أنه حي يرزق وأنه يعمل على مسلسلات جديدة.

لقي معارضة شديدة من أهله خاصة من والده لأنه دخل الفن، وعائلة عباس النوري جميعها تعمل في مهن مختلفة إلا هو فضل دخول الفن، ولكن بعد 30 عاما من الفن والتمثيل تحول والده إلى تشجيعه.