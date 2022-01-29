نيويورك.. توقيف رجل حاول اقتحام مبنى تقيم فيه تايلور سويفت بالسيارة

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شرطة نيويورك الجمعة، توقيف رجل ثلاثيني صدمت سيارته ليلا مبنى تقطن فيه نجمة البوب تايلور سويفت بهدف اقتحام منزلها.

وأوقف مورغان مانك (31 عاما) المتحدر من ولاية فيرجينيا بعدما قاد سيارته بعكس السير في أحد شوارع حي ترابيكا جنوب مانهاتن، حيث مسكن المغنية الأمريكية البالغة 32 عاما التي يتابعها حوالي 200 مليون حساب على إنستغرام، في نيويورك.

وأظهر تقرير للشرطة أنه قرابة الساعة الثالثة من فجر الجمعة، الثامنة بتوقيت غرينيتش، ”يؤكد شهود أنهم رأوا رجلا يسير بسيارته عكس اتجاه السير في شارع فرانكلين ويصطدم بمبنى سكني، حيث تقيم تايلور سويفت“.

وبعد ذلك عمد المشتبه به إلى ”الخروج من المركبة والاقتراب من المبنى حيث فشلت محاولته اقتحام باب عليه إجراءات حماية“.

وأُدخل مانك إلى المستشفى للخضوع لفحوص طبية، وفق الشرطة التي لم تؤكد أخبارا عن توجيهه تصريحات مناوئة للمغنية.

وهذه ليست أول مرة تتعرض فيها المغنية الحائزة على جوائز كثيرة للاستهداف من جانب من وصفتهم بـ“المتحرشين“ الذين يشكلون ”أحد أكبر مصادر الخوف“ لديها وتسعى لحماية نفسها منهم.

ففي نيسان/أبريل 2021، أوقفت الشرطة الأمريكية رجلا حاول التسلل إلى شقة تايلور سويفت في نيويورك.

وأعلنت شرطة نيويورك يومها، أنها أوقفت رجلا في الثانية والخمسين من العمر عرّفت عنه باسم هانكس جونسون، واتهمته بالتسلل إلى ممتلكات الغير، بعدما استدعيت إلى منزل المغنية في جنوب مانهاتن.

وفي 2019، أشارت سويفت عبر مجلة ”إيل“ إلى وجود ”الكثير من المتحرشين الذين يحاولون اقتحام“ منزلها، ما دفعها إلى ”التحضر لحصول أمر سيئ“.

وأوضحت آنذاك أن ”مواقع إلكترونية وصحفا شعبية تولت نشر كل العناوين التي أملكها. ثمة أشخاص يحاولون الدخول إلى منزلك، وتتوقع حدوث مشاكل“، لكنها أكدت أنها تسعى إلى ”الاحتفاظ بثقتها بالبشرية“.

كما أوقف رجل آخر في نيويورك يدعى روجر ألفارادو، مرات عدة في السنوات الأخيرة، لمحاولته اقتحام منزل تايلور سويفت في مانهاتن.

وفي حزيران/يونيو 2019، أوقف سارق مفترض من ولاية أيوا في ولاية رود أيلاند حيث تملك المغنية أيضا مسكنا، وكانت بحوزته عصا بيسبول لدى محاولته ”زيارتها“.

وفازت المغنية سنة 2017، بدعوى ضد منسق الاسطوانات ديفيد مويلر الذي كانت تتهمه بالاعتداء الجنسي.