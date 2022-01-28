حليمة بولند تعلق على شائعة زواجها: "أنا مصدومة"

ردت الإعلامية الكويتية حليمة بولند على شائعة زواجها، بالقول إنها سترد ”بشكل قاطع ونهائي“.

وعلقت بولند، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، على قيمة المهر الذي تم تداوله، حيث وصلت قيمته إلى مليون ونصف المليون دولار.

وقالت إن قيمة المهر لا تعنيها على الإطلاق، بل ما يعنيها هو قيمة الرجل، سواء كان الشيخ حمد الصباح أو الدكتور هشام الخياط أو حتى أزواجها السابقين، مشددة أن الصفات التي تواجدت فيهم جميعا كالنخوة والشهامة والمرجلة هي التي تعنيها.

وعبرت الإعلامية الكويتية عن صدمتها من تداول شائعة ارتباطها ومهرها عبر حسابات ومواقع عربية.

وتابعت في مقطع فيديو، أن جميع الحسابات الإخبارية والمواقع الصحفية تداولت شائعة زواجها ومهرها.

وأضافت في معرض حديثها: ”طبعا كاتبين مهر مليون ونص مليون دولار وبكل العملات“.

وعلقت على خبر الشائعة بأنها ”مصدومة بها“ وبكل ما كتب عنها.

ومع تداول شائعة ارتباطها، انفعلت الإعلامية الكويتية، مفندة ذلك، وقالت في فيديو سبق وأن نشرته على حسابها في ”سناب شات“ إنها ”مستاءة“ من كمية الأخبار التي تداولت شائعة زواجها.

واعتبرت أن الشائعة تمس حياتها الشخصية، مشددة على أن حياتها ”خط أحمر“، لافتة إلى أن هناك كثيرا من المعلومات المتداولة التي تمسها وتمس عائلتها بشكل كبير، مطالبة بالتوقف عن التدخل بحياتها الشخصية.

وعلقت في معرض حديثها: ”اليوم أنا مستاءة من كمية الأخبار النازلة عني في المواقع والأكاونتات وتمس حياتي الشخصية، مستاءة جدا منها، لأن حياتي خط أحمر، هني صورة حاطينها مع الشيخ حمد الصباح، وهني عقد زواجي من هشام الخياط، وكثير أمور كاتبينها تمسني وتمس عائلتي بشكل كبير، لو سمحتوا أتمنى ترحموني من هالكلام، حياتي الشخصية ملكي وحدي وخط أحمر“.

وكانت شائعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحسابات إخبارية عن زواج حليمة بولند، تارة من الشيخ حمد الصباح، وتارة أخرى من الطبيب الكويتي هشام الخياط.

وعادت شائعة ارتباط بولند بالطبيب الخياط فيما يبدو، بعد أنباء متداولة سابقا عن طلبه الزواج منها، ورفضه ذلك، خاصة مع كونه متزوجا.