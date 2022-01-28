دنيا وإيمي سمير غانم تبكيان خلال تكريم والديهما في الرياض

لم تتمالك الفنانتان المصريتان دنيا وإيمى سمير غانم، دموعهما خلال حفل تكريم والديهما الراحلين، في الرياض أمس الخميس.

ويعد هذا التكريم أول ظهور لدنيا وإيمي سويا منذ رحيل والديهما الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال العام الماضي.

وخلال حفل جوائز صناع الترفية ”joy awards“، في العالم العربي، كرم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، اسم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وعقب عرض فيديو لوالديهما يرصد أبرز محطات الفنانين الراحلين، صعدت الشقيقتان دنيا وإيمي، إلى مسرح بكر الشدي ببوليفارد الرياض، لتسلم التكريم، لكن لم تتمالك الفنانتان دموعهما ولم تستطيعا الحديث رغم تحضيرهما لكلمة حسب قولهما.

وفي كلمات قصيرة جدا وجه الثنائي الشكر لجميع الوطن العربي للاحتفاء الدائم وذكرهم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

اللقطات المؤثرة لم تقتصر فقط على الفنانتين الشقيقتين، بل كشفت كاميرات التصوير التي تحركت نحو الحضور تفاعل وتأثر غالبية حضور حفل ”joy awards“، خلال كلمات دنيا وإيمي سمير غانم واستلامهما التكريم.

ويعد هذا هو الظهور الأول لدنيا وإيمي سمير غانم معا خلال حفل فني رسمي، عقب وفاة والديهما الفنان سمير غانم الذي رحل في 20 أيار/مايو من العام الماضي، ولحقت به زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز في الـ7 من آب/أغسطس الماضي.

وكانت لوفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز ظروف خاصة، نالت تعاطف كافة الأوساط الفنية وغيرها.

كما أنها كانت بين أبرز حالات الوفاة في صفوف المشاهير خلال عام 2021، نظراً لحالتهما الخاصة باعتبارهما زوجين فارقا الحياة تباعا في أقل من 3 أشهر فقط.

والخميس، اختتم حفل توزيع ”جوائز صنّاع الترفيه“، الذي استمر قرابة 4 ساعات، على مسرح بكر الشدي، ضمن موسم الرياض، في نسخته الثانية، وشهد عددا من العروض الفنية الحية.

جاء ذلك بحضور رئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل شيخ، ورجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم مالك “مجموعة MBC” الإعلامية التي شاركت في تنظيم الحفل، إضافة إلى كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه.

وكان من أبرز الحضور الفنانين، محمد عبده، أصالة، إليسا، نانسي عجرم، محمد هنيدى، وليد توفيق، كاظم الساهر، هاني رمزي، أمينة خليل، وغيرهم من النجوم في العالم العربي والعالم.

يذكر أن حفل توزيع جوائز ”joy awards“ خاص بتكريم صناع الترفية في مجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعدّ هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.