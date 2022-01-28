بعد خلاف.. لقاء "بالأحضان" بين بطلي "طاش ما طاش" القصبي والسدحان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للقاء بـ“الأحضان“ بين الفنانين السعوديين البارزين ناصر القصبي وعبد الله السدحان، خلال حضورهما حفل جوائز صناع الترفيه ”joy awards“ في الرياض.

وأظهر المقطع لقاء لافتا بين الفنانين، اللذين دبت بينهما خلافات طوال السنوات الماضية، ووصلت إلى أروقة المحاكم.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)



وتعانق كل من الفنانين السعوديين، حيث فوجئ السدحان بوجود القصبي بالرياض وسأله: ”أنت بالرياض“، وتبادلا حديثا قصيرا.

ولاحقا، ظهر نجما المسلسل الكوميدي الشهير ”طاش ما طاش“، وهما يجلسان إلى جانب بعضهما البعض في قاعة الحفل.

ومن غير المعروف إن كانت المصالحة تمت بالفعل بين النجمين السعوديين، إلا أن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ سعى حثيثا لجمعهما مجددا في عمل مشترك.

وفي مؤتمر هيئة الترفيه العام 2019، أعلن تركي آل الشيخ عن رغبته في عودة القصبي والسدحان للعمل معا مجددا في العام الجاري، لافتا أن ذلك سيكون من خلال هيئة الترفيه وقناة MBC، في محاولة لتشجيعهما على المصالحة.

وطلب آل الشيخ آنذاك من الفنانين السعوديين الصعود إلى خشبة المسرح، حيث صعدا معا، إلا أن الفتور بدا واضحا على علاقتهما، رغم جلوسهما كذلك إلى جانب بعضهما البعض في المسرح.

وبعد نهاية المؤتمر، كتب عبد الله السدحان في تغريدة، معلقا: ”كان لي الشرف بأن أكون أحد المدعوين إلى مؤتمر الترفيه، وأن التقي معالي المستشار، وليس عليَّ إلا أن أقف له احتراما. أنت تأمر وعليَّ التنفيذ، وفيما يخص المسرح، أنا جاهز والعمل جاهز، وننتظر توجيهاتكم“.

يذكر أن عبدالله السدحان وناصر القصبي كانا اختلفا فنيا بعد شراكة دامت لمدة 20 عاما في مسلسل “طاش ما طاش” الكوميدي الذي قدما منه مواسم كثيرة، وحقق جماهيرية واسعة.

وكانت إحدى المحاكم قضت بإلزام القصبي بدفع مبلغ 120 ألف ريال (32,400 دولار) لصالح السدحان، على خلفية الخلاف بينهما.

وسبق أن صرح السدحان بالقول إنه ”ليس السبب في الخلاف بينه وبين القصبي“، مشددا أن السؤال عن أسباب الخلاف يجب أن يوجه لزميله ناصر.

وسبق أن كشف القصبي أسباب الخلاف مع السدحان، في لقاء سابق مع الإعلامي علي العلياني على ”روتانا خليجية“.

* وقال في حينها إن الخلاف بدأ مع الأجزاء الثلاثة الأخيرة من سلسلة ”طاش ما طاش“، ما دفعه في النهاية للتوجه إلى السدحان وإبلاغه برغبته بفض الشراكة بينهما.

وأوضح أن السدحان لم يوافق، رغم أنه حاول إقناعه بضرورة فض الشراكة عاما كاملا، ودفعه ذلك لسلك الطريق القانوني.