الكويت.. تبرئة متهمة من ابتزاز وتهديد المذيعة ريم النجم في قضية "فيديو الرقص"

برأت محكمة في دولة الكويت متهمة من تهمة تهديد وابتزاز مذيعة معروفة بمبلغ 30 ألف دينار (نحو 99 ألف دولار)، وقضت بتغريمها مبلغ 3 آلاف دينار (9,900 دولار) عن تهمة نشر مقاطع الرقص لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أوره حساب ”أمن ومحاكم“ الكويتي.

ولم تعلق الإعلامية ريم النجم على الحكم الصادر في القضية.

وتعود القضية إلى نهاية العام 2020، إذ انتشر مقطع فيديو للمذيعة سعودية الأصل والمقيمة في الكويت ريم النجم، وهي ترقص في غرفة في أحد الفنادق، على ما يبدو، ما تسبب بجدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وإثر الجدل، خرجت ريم النجم عبر ”سناب شات“ لتهاجم إحدى ”الصديقات“، إذ كتبت في مقطع أنها ”تعرضت لألم شديد لثقتها بصديقات أدخلتهن منزلها، ثم فوجئت بهن يقمن بخيانتها“.

وعلقت ريم النجم في حينها على انتشار المقطع، بالدعاء عبر حسابها في ”سناب شات“: ”اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي..اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي وما نزل بي ولا حول ولا قوة إلا بك“.

وأكدت أنها تعرضت للخيانة والغدر، وأن نشر الفيديو تم دون علمها.

وأعلنت ريم النجم في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2020 عبر حسابها في ”سناب شات“ أنه تم القبض على المرأة التي قامت بتسريب فيديو راقص لها“.

وظهرت في مقطع فيديو جديد قالت فيه إنها ”سعيدة، بعد أن قامت المباحث الإلكترونية بضبط المعنية، التي تسببت بأذيتها وأذية أهلها وبناتها“.

يذكر أن الإعلامية السعودية أعلنت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، عن اقتحامها مجال التمثيل من خلال مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل ”أمينة حاف“.

وشاركت النجم مقطع فيديو، عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، من مقابلة تلفزيونية لها، وهي تتحدث عن خوضها تجربة التمثيل، قائلة: ”أنا عندي قاعدة إنه الإنسان حلو يجرب في كل المجالات.. خاصة المجالات الفنية“.

وتابعت النجم: ”قلت ليش ما أجرب إني أنا أدخل التمثيل.. يعني أنا جربت الإعلام وجربت السوشيال ميديا الحين إن شاء الله راح أجرب التمثيل“.