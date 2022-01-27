القائمة الكاملة لجوائز صناع الترفية "Joy Awards" في السعودية

أعلنت مساء الخميس، جوائز صناع الترفية ”joy awards“، في العالم العربي سواء في مجال الفن أو الرياضة عن العام 2021، والمقام حالياً بمدينة الرياض، برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بحضور المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ورجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم مالك “مجموعة MBC” الإعلامية التي تشارك في تنظيم الحفل، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه.

يعقوب الفرحان

وفاز الفنان السعودي يعقوب الفرحان، بجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات، عن مشاركته في مسلسل ”رشاش“، بعدما نافس كلا من: خالد صقر عن مسلسل (اختطاف)، وقصي خولي عن مسلسل (لا حكم عليه)، ومعتصم النهار عن (صالون زهرة)“.

إلهام علي

كما فازت السعودية إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات، عن مشاركتها بمسلسل ”اختطاف“، بعدما تنافست عليها كلا من: ”نادين نسيب نجيم عن (صالون زهرة)، وشجون الهاجري عن (ملاك رحمة)، وهدى حسين عن (الناجية الوحيدة).

فايز بن جريس

وحسم السعودي فايز بن جريس جائزة الوجه الجديد عن فئة المسلسلات، بمشاركته في مسلسل ”رشاش“، بعدما تنافس عليها، كلا من: ”نور طاهر عن (مدرسة الروابي للبنات)، وأندريا طايع عن المسلسل نفسه، وإبراهيم الحجاج عن (رشاش).

محمد هنيدي

وفاز الفنان المصري محمد هنيدي بجائزة أفضل ممثل سينمائي، عن مشاركته في فيلم ”الإنس والنمس“، بعدما ترشح لها كلا من: ”أحمد السقا عن فيلم (200 جنيه)، وبيومي فؤاد عن (وقفة رجالة)، وكريم عبد العزيز عن (البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين).

كارمن بصيبص

كما حسمت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلم ”العارف“، بعدما تنافس عليها: ”منة شلبي، وأسماء أبو اليزيد وكارمن بصيبص ودينا الشربيني“.

رامز جلال

وفاز المصري رامز جلال بجائزة أفضل برنامج من حيث نسب المشاهدة.

لاعب كاراتيه سعودي

أما في مجال الرياضة فتحمل الجائزة اسم الرياضي المفضل أو الرياضية المفضلة، وفاز بها لاعب الكارتية السعودي طارق حامد، بعدما نافس عليها: ”محمد صلاح وعمر السومة وسالم الدوسري ودانية عقيل وفريال أشرف وريما الجفالي وياسمين الدباغ“.

شهد الحفل الذي أقيم على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض عددا من العروض الفنية الحية، وسط حضور كوكبة من النجوم بينهم محمد عبده وأصالة ونانسي عجرم ومحمد هنيدى، ووليد توفيق، وكاظم الساهر، ودنيا سمير غانم، وهاني رمزي، وغيرهم من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

وفيما يتفرع عن كل اختصاص عدد من الجوائز ذات الصلة، يمكن للمشارك التصويت مرة واحدة فقط لكل جائزة.

وكانت مرحلة التصويت للأعمال والأشخاص المرشّحين قد انطلقت في 20 أكتوبر الماضي وامتدت طوال شهر كامل.