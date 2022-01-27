كارولين عزمي تعلن ضبط شخص اتهمته بالتحرش وتطالب الفتيات بعدم الصمت

أعلنت الفنانة المصرية الشابة كارولين عزمي، اليوم الخميس، إلقاء الشرطة القبض على الشخص، الذي اتهمته بالتحرش بها وشتمها خلال قيادتها سيارتها يوم الأربعاء بمنطقة النزهة في العاصمة المصرية القاهرة.

وكتبت في منشور عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“ قائلة: ”الحمد لله حقي رجعلي عايزة أشكر وزارة الداخلية والنيابة العامة على سرعة الاستجابة ووقفتهم، شكرا أنكم مسكتو الشخص دا نفس اليوم“.

وأضافت كارولين: ”أحب أقول لكل البنات اي موقف تتعرضيله اوعى تسكتي واجهي ومتخافيش وحقك هيجيلك احنا في بلد فيها قانون“.

وأكدت كارولين، في منشورها على عدم تنازلها عن المحضر، الذي حررته ضد المتهم، حيث قالت: ”مع احترامي لزوجته وأولاده بس أنا مش هتنازل، واتمنى يكون درس له وعبرة لغيره“.

وكشفت الفنانة، يوم الأربعاء، عن تعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص أثناء قيادتها سيارتها، حيث نشرت عبر حسابها على ”إنستغرام“، مقطعين فيديو، ظهر فيهم شخص وهو يقوم بحركة بذيئة ويوجه بعض الشتائم.

وعلّقت كارولين على مقطعي الفيديو بالقول: ”مساء الخير، أنا اللي يعرفني أو متابعني عارف إني شخص مالوش في المشاكل ولا عمري شاركت مشكلة تخصني سوشيال ميديا“.

وتابعت قائلة: ”باختصار النهاردة كنت في عربيتي وجنبي عربية فيها واحد كسر عليا، كل اللي عملتوا إني بصتله وبصيت قدامي فلقيته بيكرر نفس الحركة تاني باستظراف، روحت طلعت الموبايل وعملت نفسي بصور عشان أخوفه وأخليه يبطل يضايقني“.

وبينت كارولين أنها ”اتفاجئت وهو بيقولي بتصوريني يا بنت..، ساعتها اتخضيت وبدأت أصور بجد وانتوا هتشوفوا في الفيديو الحركات اللي بإيده والشتايم، وبدأ يقولي تعالي ورايا والحقيقة إني مش عارفة أروح وراه فين أو كان عايز يعمل ايه ولاني توترت وخفت ساعتها مقدرتش أصور 1% من اللى عمله الشخص ده“.

وأضافت: ”أنا اتشتمت واتهنت واتشتمت بأهلي بأقذر الشتائم النهاردة من حد معرفوش ولا عملتله حاجة ولا فتحت بوقي لمجرد إنه شخص مريض، أكيد الشخص ده أذى بنات كتير لأنه تقريبا متعود على الحركات دي ومتعود يخوفهم ومش همه حتى إنه يتصور ويتفضح، أنا عايزة حقي يرجعلي“.

في المقابل، أنكر المتهم بالتحرش أمام جهات التحقيق بقسم النزهة بالقاهرة، عن تحرشه بالفنانة كارولين، نافياً تهم الاعتداء اللفظي عليها، كما أشار خلال التحقيقات إلى عدم علمه بأنها فنانة شهيرة.

وقال المتهم في التحقيقات، إن ”ما حدث لا يتعدى خلافا دار بينهما على أولوية المرور، حيث كان يقود سيارته وانحرفت تجاه سيارتها دون قصد فنشبت بيننا مشادة كلامية“، مضيفًا: ”فوجئت بأنها تقوم بتصويري فاشتبكت معها بشكل لفظي فقط ولم أتحرش بها“.