وفاة الفنان المغربي عبد اللطيف هلال

توفي الفنان المغربي عبداللطيف هلال، اليوم الخميس، في إحدى مصحات مدينة الدار البيضاء، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وذكر أحد أقارب الراحل أن موعد دفنه لم يحدد بعد، و“غالبًا سيتم ذلك، يوم غدٍ الجمعة، بغية جعل صلاة الجنازة على جثمانه تلي صلاة الجمعة“.

وبدأ الراحل حياته بالعمل في مجال التدريس، لكنه قدم استقالته ليتفرغ للمسرح الذي بدأ ميسرته فيه، العام 1963.

وتميز في عدة أدوار خاصة ضمن فرقة ”مسرح الناس“، مع رائد المسرح المغربي الراحل الطيب الصديقي، كمسرحية ”بديع الزمان الهمداني“.

كما تألق الفنان الراحل أيضًا في عدة أدوار في المسرح الكوميدي مع فرق مسرحية أخرى.

وكان عبد اللطيف هلال من نجوم التلفزيون في المغرب خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات، حيث اشتهر بأدائه لأدوار الفتى الأول، وكذلك أدوار الشخص الثري.

وشارك في مسلسلات عربية ناجحة، مثل: ”عرب لندن “ للمخرج السوري أنور قوادري، و“ صقر قريش“، و“ربيع قرطبة“، مع المخرج السوري الراحل حاتم علي.

وعلى المستوى السينمائي، كان للراحل عدة مشاركات في أفلام عربية، كفيلم ”الرسالة “ للراحل مصطفى العقاد، و“أين تخبئون الشمس “ للمخرج المغربي عبد الله المصباحي، برفقة نادية لطفي، وعادل أدهم، ونور الشريف.

كما شارك بأدوار مهمة في الأفلام المغربية، مثل: ”الحياة كفاح “ مع الفنان المغربي “ عبد الوهاب الدكالي“، وإخراج محمد التازي، وفيلم“ أفغانستان لماذا“ لعبد الله المصباحي، و“مكتوب“ لنبيل عيوش، و“جارات أبي موسى ”لمحمد عبد الرحمن التازي.

لكن عبد اللطيف هلال توارى عن الأنظار خلال السنوات الأخيرة، فلم يعد يظهر كثيرًا في الأعمال الفنية.

وكان آخر أعماله مسلسل “سوق الدلالة” لمخرجته جميلة برجي، الذي كان يعرض على القناة الثانية، قبل أسابيع قليلة.

وحرص عدد من الفنانين على نعي الراحل عبد اللطيف هلال عبر حساباتهم الشخصية بكلمات مؤثرة، مثل رشيد الوالي، ومحمد الشوبي، معبرين عن حزنهم لرحيل “أحد أهرامات التشخيص في المغرب”.

وكان الفنان المغربي عزيز الفاضلي، قد توفي، في نوفمبر الماضي، في أحد مستشفيات هولندا، عن عمر ناهز الـ 78 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ودخل الراحل المستشفى في هولندا بغية العلاج، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية جراء معاناته من مرض مزمن.