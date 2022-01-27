هيا الشعيبي وطليقة شهاب جوهر تستفزان إلهام الفضالة بظهورهما معا

عمدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي وطليقة الفنان الكويتي شهاب جوهر إلى الظهور معا في مقطع فيديو متداول، خلال توجههما في الطائرة إلى قطر.

وكانت هيا الشعيبي أعلنت عن توجهها لقطر، للمشاركة في مسرحية ”زواج بالحلال“ على مسرح ”كتارات“.

وظهرت الشعيبي في الطائرة مع زينب الموسوي، إذ رحبت هيا الشعيبي بزينب وسألتها عن سبب سفرها إلى قطر، لتجيب الأخيرة أنها متوجهة إلى هناك لحضور مسرحيتها.

وعلقت زينب الموسوي، التي بثت مقطع الفيديو، أنها ”التقت هيا الشعيبي صدفة بالطائرة“.

وجاء مقطع الفيديو، في ظل الأزمة المشتعلة بين الشعيبي وبين الفنانة إلهام الفضالة، والتي كانت قد تزوجت من شهاب جوهر في العام الماضي.

وبعد صداقة طويلة، دب الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، ليصل إلى حد تبادل الاتهامات والقضايا والتلميحات.

ولم تتوقف الشعيبي عن التلميح بشكل مباشر أو غير مباشر على الفضالة، إذ كانت قد أرفقت تعليقا على حسابها في ”انستغرام“ قبل نحو عشرة أيام، قالت فيه: ”ما زالت الحياة مستمرة وما زال الأمل موجودا وما زال هناك ناس يحبونك ويبونك الناس مهي سواسيه لا بد في بعض الثقة بالغير لأنه في ناس معادنها مختلفه مو كل شخص خان وغدر توقف الدنيا لا لا إنتوا بمدرسة امتحانات ناجحة وماشية“.

وألمح متابعو الشعيبي إلى أنها قصدت إلهام الفضالة بكلامها، منتقدين استمرارها في محاولة استفزاز الفضالة.

وقبل نحو شهر، زارت هيا الشعيبي طليق إلهام الفضالة، الصحافي خليل التميمي، مبررة زيارتها رغبة في رؤية ابنة الفضالة، معلقة أن ”الأطفال لا علاقة لهم بمشكلات الكبار“.

وردت إلهام الفضالة على زيارة الشعيبي، أن وقوف جمهورها إلى جانبها ودعمها يكفيها، وليست بحاجة لتغضب، طالما دافعوا عنها.

ويأتي تصاعد الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، بعد قيام الأولى بالتعليق على منشور لطليق الثانية في حسابه على إنستغرام، داعية إياه إلى أن يكمل مسيرته ولا يلتفت خلفه، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية. وألمحت هيا الشعيبي إلى أن الفضالة وصفتها بـ“المنافقة“.

وكانت بداية الخلاف بين الفنانتين الكويتيتين، بعد الهجوم الواسع الذي تعرضت له هيا الشعيبي من قبل متابعين في السعودية، اتهموها بالإساءة للمملكة، تحت هاشتاغ ”هيا الشعيبي تسيء للسعودية“.

وقالت إلهام في مقطع فيديو سابق، إنها كانت بجانب هيا خلال تلك الفترة، وطلبت منها أن تعتذر للشعب السعودي، لكن الشعيبي أصرت على موقفها، ورفضت الاعتذار، على حد قولها.

وأضافت الفضالة، أنها ”وقفت مع الشعيبي في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن، على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيًا“.

وأوضحت أنها ”تواصلت مع محامٍ للدفاع عنها في قضيتها، مشيرة إلى أنها كانت تتواصل بصفة مستمرة مع أسرتها، رغم انشغالها بأعمالها“، مبينة أن ”الشعيبي لم تقدر كل ما فعلته لأجلها، وأنكرته“.

بدورها، كانت هيا الشعيبي قد اتهمت الفضالة أثناء أزماتها تلك، بالتخلي عنها، وعدم مساندتها.