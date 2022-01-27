شهاب "ملح إنستغرام" يكشف أسباب عزمه العودة للكويت

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضي غفوري، والشهير بـ“شهاب ملح الإنستغرام“، عن عزمه العودة إلى الكويت، مبينا أسباب رغبته تلك.

وأشار شهاب في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في ”سناب شات“، إلى وجود سببين يدفعانه إلى الرغبة في العودة للكويت، أولهما والدته والثاني ”حبه“ للكويت.

وأوضح أن سبب عدم مجيء والدته إليه، يرجع إلى امتلاكها شركة في الكويت منذ ثلاثين عاما، معلقا أن ”والدته ليست موظفة أو مديرة عند أحد بل هي صاحبة شركة“.

وأضاف أن ”والدته لا يهمها ما يجنيه من مال من الإعلانات الترويجية؛ لأنها حريصة على استمرار إنفاقها عليهم: ”أمي ما يهمها شهاب يسوي إعلانات يطلع مصروفه، أمي حاطة بمخها إن أصرف على عيالي، (..) عادي أنا مهما يكون عندي أروح أطلب مصروف من أمي أنا جذي“.

ويأتي تصريح شهاب ملح الإنستغرام عن والدته، بخلاف تصريح سابق له عقب قرار إبعاده عن الكويت بأيام قليلة، إذ صرح آنذاك أنه ”يقوم بالإنفاق على والدته بفضل إعلاناته الترويجية، وأنه ليس لديها أحد في الكويت ليعينها غيره“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يصرح فيها شهاب ملح الإنستغرام عن رغبته في العودة إلى الكويت، إذ سبق وأعلن في يوليو/ تموز من العام الماضي، أنه بصدد العودة إليها.

ونشر شهاب مقطع فيديو آنذاك، حيث قال: ”الحمد لله رتبت أموري للسفر إلى دولة خليجية بعدين بعلن لكم، لأنه كنت بشتري فيلة وأعدل إقامتي هناك“.

وعن سؤاله بشأن عودته لدولة الكويت، رد قائلا: ”طبعا راجع الكويت بطريقة قانونية، ولكن ممنوع أن أخبركم بالوقت أو التاريخ“.

وتابع شهاب: ”والذين يتحدثون عن أن رجوعي مستحيل، أريد أن أخبرهم أني ملفي نظيف وما عندي قضايا“.

وأصدرت السلطات الكويتية قرارا بإبعاد المشهور الإيراني عن البلاد في عام 2021؛ وذلك بدعوى نشره مقاطع مخلة بالآداب رغم أن الداخلية الكويتية لم تكشف حينها عن هوية المقيم المعني بالإبعاد في بيانها، إلا أن حسابات محلية وناشطين أشارت إلى أنه شهاب ملح الإنستغرام.

وفي أول ظهور عقب إبعاده، خرج شهاب للحديث عن حقيقة تورطه بالفيديوهات المخلة بالآداب وبين أن صديقاته من الفتيات المشاهير عندما كن يظهرن معه كان بغرض المصلحة، مردفًا: ”أنا بساعدهم في السالفة وبجيبلهم إعلانات هي كده السوشيال ميديا كلها مصلحة.. وأنا ما بقولكم إني أنا شريف روما“.

وكان يتابع شهاب، عبر حسابه في ”إنستغرام“ مليون وستمائة ألف متابع على الأقل، لينخفض عدد متابعيه بعد قرار الإبعاد إلى 226 ألفا.

واشتهر شهاب في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عمله بتقليده للفنانين العرب.