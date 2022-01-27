شمس بسام الملا: "أرغب في تبنّي يتيم عن روح والدي"

أعلنت شمس الملا، ابنة المخرج السوري الراحل بسام الملا، عن رغبتها في تبني طفل يتيم ”عن روح والدها“، وفق تعبيرها.

وكشفت شمس، في لقاء إعلامي، أن والدها المخرج كان رجلا ديمقراطيا وصديقا لها قبل أن يكون أبا، وكان دائما ما يمنحها رأيه كصديق وأب، ويعطيها الحرية لاختيار ما ترغب.

وأضافت أنها تعد والدها أن تكمل مسيرته الإنسانية، لكونه ”كان إنسانا معطاء“، متمنية أن تتابع في طريق أعمال الخير التي كان يقوم بها.

وتوفي المخرج بسام الملا، يوم السبت الماضي، عن عمر يناهز 66 عاما، إثر تداعيات مرض السكري.

وودعت شمس والدها بعد وفاته، برسالة مؤثرة، حيث كتبت: ”يا أول وآخر عشق بالروح.. يا حبي الأبدي عم بسأل حالي يا ترا كنت بتعرف اديش بحبك قبل ما تروح؟ كنت بتعرف أني موجوعة على وجعك، وما بيمرق نهار عليي بدون ما ادعي الله أنه ياخود من عمري و عطيك و ياخود من صحتي ويعطيك؟“.

وأضافت: ”بتتذكر لما آخر مرة شفتك كم مرة قلتلك بحبك؟ كم مرة بوست إيديك؟ كأنه كنت حاسة هي آخر مرة بشوفك فيها بس اليوم حاسة أنه ما بيكفي أنه ما شبعت أنه لو قد ما قلتلي حلي عني ما بدي حل عنك طيب كيف برجع بالزمن لورا هلأ كيف؟ ما في شي عم يبرد قلبي يا بابا خسارتي كبيرة كتير وما بتتعوض رحت وتركت مكانك فراغ ما حدا بالعالم بيملي“.

والملا من مواليد 13 فبراير 1956، وهو مخرج سوري أخرج مسلسلات البيئة الشامية السورية، ومن أشهرها “باب الحارة”، بالإضافة إلى إخراجه مسلسلات أخرى مثل، بوابة التاريخ، قناديل رمضان، ديوان العرب، أعلام العرب، كما كان مخرج الجزء الأول من المسلسل العائلي الشهير ”كان يا ما كان“.

كما أخرج عددا من البرامج المنوعة مثل ”الليل والنجوم”، “بساط الريح”، “داوود في هوليود”.

وبسام الملا هو ابن الممثل الراحل أدهم الملا، وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا.

وله ولدان هما أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل “باب الحارة”.