الرئيس المصري يطمئن هاتفياً على صحة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة

كشف أحمد أبوزهرة نجل الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تواصل هاتفياً مع والده، مساء الأربعاء، للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ووجه أحمد أبو زهرة في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، الشكر للرئيس السيسي، معتبراً أن المكالمة الهاتفية التي دارت بين والده والرئيس كان له أثراً إيجابياً على الأول ورفعت من حالته المعنوية.

ونشر نجل الفنان صورة مركبة لوالده والرئيس السيسي علق عليها قائلاً: ”تشكر عائلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي هذه اللمسة الإنسانية واللفتة الجميلة باتصاله التليفوني اليوم للاطمئنان علي الوالد وعلى صحته والتحدث إليه ما كان له أكبر الأثر الإيجابي علي معنوياته“.

وكان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (87 عاماً)، قد أصيب منذ أيام فيروس كورونا، وعزل بأحد مستشفيات محافظة الجيزة المصرية، قبل أن يعلن نجله مؤخراً خروجه من المستشفى عقب تعافيه من الفيروس.

وقالت الفنانة نهال عنبر مسؤولة اللجنة الطبية في نقابة المهن التمثيلية، في تصريح له، إن الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة جيدة ومستقرة وتحسنت بنسبة كبيرة.

يشار إلى عبدالرحمن أبو زهرة عمل قبل التحاقه بالفن موظفًا في وزارة الحربية المصرية، ثم عمل بعد ذلك ممثلًا في المسرح القومي عام 1959، وكانت أول أعماله المسرحية ”عودة الشباب“ للأديب الراحل توفيق الحكيم.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، تألق ”أبوزهرة“ وشارك في عشرات المسلسلات أبرزها ”لن أعيش في جلباب أبي“ في دوره الشهير ”المعلم سردينه“ مع الفنان الراحل نور الشريف، كما شارك في مسلسلات ”الملك فاروق“، و“من أطلق الرصاص على هند علام“، و“العميل 1001″، وغيرها من الأعمال في مسيرة فنية مديدة.

وفي السينما شارك عبدالرحمن أبو زهرة في عشرات الأفلام كان أبرزها مشاركته في فيلم ”أرض الخوف“، مع الفنان الراحل أحمد زكي، و“الجزيرة“، و“حب البنات“، و“بئر الحرمان“، فضلا عن قيامه بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم ”علاء الدين“، ودور الأسد ”سكار“ في فيلم ”الأسد الملك“ من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.

وكانت آخر أعمال عبدالرحمن أبوزهرة مشاركته في مسلسل ”هجمة مرتدة“، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان الماضي.