قرار قضائي ضد الفنانة ريم البارودي بتهمة "سب وقذف" ريهام سعيد

قضت محكمة مصرية، يوم الأربعاء، بتغريم الفنانة المصرية ريم البارودي 20 ألف جنيه (1270 دولار)، على سبيل التعويض المدني المؤقت، في الدعوى التي أقامتها ضدها مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد، والتي تتهمها فيها بـ“السب والقذف“ أثناء حلولها ضيفة على أحد البرامج التليفزيونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مناوشات بين ريم البارودي وريهام سعيد، فكثيرا ما تنشب بينهما خلافات، وصلت لحد التراشق بالألفاظ على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت ريهام سعيد، قالت إنها ستتنازل عن بلاغها ضد البارودي، وذلك خلال ظهورها في الجزء الثاني من مقابلتها في برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“، الذي عرض في رمضان الماضي، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، وبوساطة من الأخيرة.

لكن ريهام لم تتنازل عن بلاغها.

وقالت ريهام سعيد حينها إن ريم البارودي ”لا تشعر بالألم الذي تسببت فيه لها، فضلا عن الضرر الذي وقع على أولادها، والفضائح التي تعرضوا لها“.

وأكدت ريهام أنها ”لن تسامح البارودي في الآخرة وستخاصمها أمام الله“، موجهة رسالة لريم البارودي قالت فيها: ”رجاء سيبيني في حالي، واعتبريني مت“.

وبدأت المناوشات بين النجمتين المصريتين، في أبريل 2020، بسبب تلميحات رواد مواقع التواصل بمحاولة سعيد التقرب من طليق البارودي النجم أحمد سعد، ما أشعل فتيل أزمة بينهما، وسط تبادل الشتائم.

وعلقت البارودي على أزمتها مع ريهام، في أبريل الماضي، قائلة إن سبب الأزمة هو ”الغيرة“، موضحة أن سعيد ”هي من تغار منها“.

ودخلت نقابة الممثلين في مصر، برئاسة الدكتور أشرف زكي، على خط الأزمة بين ريهام سعيد وريم البارودي.

حيث كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تواصل أشرف زكي معها، ”لوقف الشتائم المتبادلة بينها وبين البارودي على مواقع التواصل الاجتماعي، والاتهامات المتبادلة بينهما بالفشل في التمثيل وتقديم البرامج“.

واستجابت ريهام سعيد لطلب نقيب الممثلين حينها، حتى عادت الخلاف من جديد، وقررت تقديم بلاغ للنائب العام المصري ضد البارودي.