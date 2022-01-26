بدرية أحمد تكشف مستجدات حالتها الصحية

كشفت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، عن مستجدات حالتها الصحية من خلال فيديو ذكرت من خلاله عن أنها ما زالت بحالة خطرة، حيث تعيش بـ“نصف رئة“، ولا تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعي.

وكانت الفنانة تعرضت لوعكة صحية شديدة الشهر الجاري، نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث عانت من سعال شديد وصعوبة بالتنفس، مطالبة جمهورها بالدعاء قائلة: ”ما أبغي منكم شيء إلا دعواتكم الجميلة اللي انتم عودتوني عليها، وببقى سعيدة جدا لما بقرأ تعليقاتكم الجميلة وانتم بتدعولي“.

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ونشرت الفنانة الإماراتية الأحد الماضي، فيديو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله على سرير المرض داخل المستشفى، وتخضع لجلسة تنفس صناعي، وبدا عليها الإعياء الشديد، وصعوبة التنفس، ونفت بدرية أحمد إصابتها بكورونا.

وكشفت الفنانة الإماراتية خلال الفيديو تفاصيل المرض الذي تعاني منه، حيث قالت: ”أعاني من بكتيريا على الرئة نتيجة لإصابتي بعدوى بكتيرية، وأنا مش مصابة بفيروس كورونا، والعدوى سببت ضررا في الجانب الأيسر من الرئة“.

وأضافت: ”حالتي خطرة ولا أدري طريقة علاج هذا المرض حتى الآن، وخوفي من المرض سببلي ألما نفسيا قبل الألم الجسدي الكبير الذي أتعرض له، أرجوكم ادعوا لي“.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير الفيديو الذي ظهرت به بدرية أحمد على نطاق واسع، مطالبين الجمهور بالدعاء لها.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد قد شنت مؤخرا هجومًا حادًا على الفاشينيستات، واصفة إياهن بـ“الكذابات والمنافقات“، مشيرة إلى أنها أصيبت باكتئاب بسببهن خلال الفترة الماضية.

وقالت بدرية أحمد عبر حسابها على ”سناب شات“ في يونيو/ حزيران الماضي: ”طول عمري أنتظر طرزان يجي ينقذني من هاد الناس.. وطرزان مات حتى حريمته ماتت هاي اللي كنت أتابعها.. بس أنا في شيء زاد عن حده، شوية نلاقي خرجت لنا مشهورة تقول هاي اتطلقت.. وهاي انفصلت“.

وأضافت: ”شو خصنا إحنا.. وتقولك النفقة والأولاد وزوجي.. برضه شو خصنا إحنا وبعدها ترجع لزوجها.. والثانية تقول كل البنات نفسهن يسوون نفس أردافي وأنا قدوة البنات حاجة تجيب اكتئاب.. والثالثة تقول أنا عمري ما سويت عملية تجميل سوى أسناني.. كذابة وكذابة.. يروحوا يشوفوا صورك قبل كلكم مسويين“.