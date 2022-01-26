رحلة نجاح ومعاناة.. "غوغل" يحتفي بميلاد السندريلا سعاد حسني

يحتفل محرك البحث الشهير غوغل، اليوم الأربعاء، بذكرى ميلاد سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني الـ79.

ورغم مرور 21 عاما على رحيلها، إلا أنها لا تزال حاضرة بقوة في ذاكرة السينما، خاصة مع نهايتها المأساوية التي هزت العالم العربي.

نشأة أطلقت شهرتها صدفة

ولدت سعاد حسني في حي بولاق في القاهرة، لأب ترجع أصوله إلى الشام، فهو الخطاط المعروف محمد كمال حسني البابا، والذي انتقل رفقة والده إلى القاهرة عام 1912، ليعين خطاطا في المعهد الملكي للخط العربي.

انفصل والدا سعاد وهي في الخامسة من عمرها، لتتزوج والدتها من مفتش التربية والتعليم في القاهرة عبدالمنعم حافظ، لم تدخل الفنانة الراحلة مدارس نظامية واقتصر تعليمها على البيت.

كانت سعاد تحلم أن تصبح مطربة مثل أختها غير الشقيقة نجاة الصغيرة، إلا أن الصدفة لعبت دورا في اقتحامها مجال التمثيل، وذلك عن طريق الشاعر عبدالرحمن الخميسي، الذي اختارها للقيام بدور ”أوفيليا“ في مسرحية ”هاملت“ التي كان يعد لها.

لكن العمل على المسرحية لم يكتمل، ليتم ترشيحها بدور الفتاة الفلاحة البسيطة في فيلم ”حسن ونعيمة“، الذي كان أول أدوارها، وحقق لها قاعدة جماهيرية.

بـ9 أفلام.. توجت سعاد بقائمة أفضل مائة فيلم

تعد فترة ستينيات القرن الماضي، الفترة الذهبية لسعاد، إذ عرفت فيها أوج شهرتها وعطائها الفني، قدمت خلالها 54 فيلما، في حين انخفضت أعمالها بشكل لافت في السبعينيات إلى 15 فيلما.

وقدمت في الثمانينيات 13 فيلمًا وشهدت التسعينيات فيلما يتيما وأخيرا لسعاد حسني، وهو ”الراعي والنساء“.

اختار النقاد تسعة من أفلامها فى استفتاء قائمة أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وهي: ”الزوجة الثانية، غروب وشروق، القاهرة 30، الاختيار، زوجتي والكلب، الكرنك، أهل القمة، خلي بالك من زوزو، على من نطلق الرصاص“.

خمسة أزواج بلا ”فستان زفاف“ ولا ”أطفال“

وعلى خلاف حياتها المهنية، بدت حياة سعاد حسني، الشخصية أكثر اضطرابا وحرمانا، إذ رغم زواجها خمس مرات في حياتها، لكنها لم ترتد قط فستان الزفاف، كما أنها حرمت من الإنجاب.

ومن أبرز ما أشيع عن زواج سعاد حسني، كانت قصة زواجها عرفيا من عبدالحليم حافظ، والتي ظلت غير مؤكدة إلى الآن، فيما أشيع أن زواجها عرفيا من عبدالحليم استمر 6 أعوام حتى افتراقهما عام 1965.

وفي عام 1966، تزوجت سعاد حسني من المصور والمخرج صلاح كريم، وظلت معه عامين فقط حتى طلاقها عام 1968.

ثم اقترنت بعلي بدرخان ابن المخرج أحمد بدرخان في عام 1970، واستمر زواجها منه طيلة أحد عشر عامًا، إلى أن افترقا في عام 1981.

وفي السنة ذاتها، تزوجت زكي فطين عبد الوهاب ابن ليلى مراد وفطين عبد الوهاب وقد كان طالبًا في السنة النهائية بقسم الإخراج في معهد السينما.

وقد أثار زواجهما جدلا بسبب فارق العمر بينهما، إذ كانت سعاد حسني تكبره بسنوات، إلا أن وقع الانفصال بعد عدة أشهر فقط بضغط من والدته ليلى مراد.

أما آخر زيجاتها فكانت في عام 1987، من كاتب السيناريو ماهر عواد الذي توفيت وهي على ذمته.

ورغم زيجات سعاد حسني الكثيرة، لم تلبس ثوب الزفاف مطلقا، كما لم تنجب أية أطفال، حيث ظلت تعاني من الإجهاضات المتكررة، بفعل ضغوط عملها.

بداية رحلة المعاناة

بدأت رحلة آلام الإصابة في العمود الفقري بالظهور عند سعاد حسني، أثناء تصويرها مسلسل ”هو وهي“، إذ كانت تعاني من تآكل في الفقرتين (العجز والقطنية).

وازدادت الآلام أثناء تصويرها فيلم ”الدرجة الثالثة“ في العام 1987، حيث بدأت معاناتها الحقيقية مع الألم بعدما أصيبت بضغط في الأوعية الدموية وتمزّق في الشرايين جعلها تشعر بآلام لا تطاق في القدمين.

وأثناء فترة الإصابة هذه، عرض عليها المشاركة في فيلمها الأخير ”الراعي والنساء“ وقامت رغم الأوجاع التي تعتريها بالموافقة على العمل.

تسبب قبولها فيلم ”الراعي والنساء“ رغم معاناتها الصحية، بتفاقم وضعها، ما استدعى سفرها عام 1992 في رحلة علاجية إلى فرنسا، من أجل إجراء عملية جراحية في عمودها الفقري، لتعود بعدها بمدة إلى القاهرة لتمارس حياتها العادية والطبيعية

لكن سرعان ما عادت إليها ذات الآلام بقوة، لتصاب بشلل في الوجه، نتج عن التهاب فيروسي في العصب السابع، ما جعلها تخضع للعلاج بأخذ الكورتيزون، الذي سبب لها زيادة كبيرة في الوزن، وهو ما أثّر على حالتها النفسية.

وفاقمت وفاة والدتها من أزمتها الصحية، حيث قطعت علاجها بالكورتيزون بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انتكاستها صحيا، فاضطرت للسفر على حسابها الخاص إلى لندن للعلاج، حيث لم يأت قرار العلاج على نفقة الدولة إلا بعد سبع سنوات من رحلة آلامها وعلاجها، وسرعان ما تم قطع النفقة، لتلقى مصيرها هناك، وتعود جثة هامدة للقاهرة.

لغز موتها ظل يلاحقها

في 21 تموز/يوليو من عام 2001، رحلت السندريلا سعاد حسني، وقد أخذت معها سر موتها، بين فرضية انتحارها وقتلها، وأسرارا كثيرة في حياتها، منها علاقتها بالفنان عبدالحليم حافظ.

وقضت سعاد حسني في العاصمة لندن عن عمر 58 عاما، وذلك بعد أن قيل إنها سقطت من شرفة منزلها في الطابق السادس.

وأثارت حادثة وفاتها جدلًا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور هناك شكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية.

ويعتقد كثيرون، خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة، ويعتبر صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، أبرز من تم اتهامه بقتلها.