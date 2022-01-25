5 مسلسلات مصرية مهددة بالخروج من السباق الرمضاني بسبب كورونا

كان لجائحة كورونا تأثير مباشر على الساحة الفنية في مصر، إذ توقفت بعض الأعمال بسبب الإصابات، وأيضا تسبب الفيروس بوفاة العشرات من الفنانين والعاملين في مجال المهن التمثيلية.

ومن ضمن مصابي فيروس كورونا هذا العام أكثر من فنان ممن يشاركون في الموسم الرمضاني المقبل 2022؛ ما يثير التكهنات حول خروج بعض المسلسلات للنور، وفي هذا التقرير نستعرض المسلسلات المهددة بالخروج من السباق الرمضاني 2022 بسبب الجائحة.

الكبير أوي

قرر المخرج المصري أحمد الجندي وقف تصوير الجزء السادس من مسلسل ”الكبير أوي“ بعد إصابة اثنين من أبطال العمل بفيروس كورونا، وهما الفنان أحمد مكي، والفنان هشام إسماعيل؛ ما جعل عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل أمرا غير محتوم، خاصة وأن الوقت أصبح ضيّقا، فلم يتبق على الموسم الرمضاني سوى شهرين تقريبا.

”الكبير أوي 6“ بطولة أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

لام شمسية

أعلنت شركة ”ميديا هب“ المنتجة لمسلسل ”لام شمسية“ الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، في بيان رسمي عن خروج المسلسل من السباق الرمضاني المقبل 2022، وذلك بسبب تعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات متتالية بالفيروس المستجد؛ ما أدى لتأجيل التصوير أكثر من مرة، وجعل اللحاق بالموسم الرمضاني أمرا مستحيلا.

مسلسل ”لام شمسية“ بطولة كل من منى زكي، وإياد نصار، وأحمد رزق، وإسعاد يونس، وأسماء جلال، وعلي قاسم، وناردين فرج، ومجموعة أخرى من النجوم، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي

ياسمين عبد العزيز

بعد تعافي الفنانة ياسمين عبد العزيز من الوعكة الصحية الشديدة التي تعرضت لها في الأشهر الماضية وكادت تفارق الدنيا بسببها، قررت أن تخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل، وكان متوقعا أن يشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد النجاح الذي حققاه معا في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل ”اللي مالوش كبير“.

ولكن تغاضت ياسمين عن الفكرة بعد إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، خاصة أن إصابتها بكورونا جاءت وهي ما زالت بفترة النقاهة من وعكتها السابقة، ما سيؤثر على صحتها بحال مشاركتها في المسلسل.

فاتن أمل حربي

أصيب أكثر من فرد من فريق عمل مسلسل ”فاتن أمل حربي“ خلال الأسابيع الماضية بفيروس كورونا، على رأسهم الفنانة نيللي كريم، والفنان أحمد حاتم؛ ما جعل شركة العدل جروب للإنتاج توقف التصوير لمدة زادت عن أسبوع، حتى تعافت الفنانة نيللي كريم، ليبدأ التصوير من جديد.

وقررت الشركة تأجيل تصوير مشاهد الفنان أحمد حاتم لحين تعافيه من فيروس كورونا، في محاولة منها للحاق بالموسم الرمضاني المقبل، وقامت الشركة في أول يوم تصوير بعد إصابة العديد من أبطاله بتعقيم لوكيشن التصوير، وحثت فريق العمل على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنّب الإصابة مرة أخرى.

”فاتن أمل حربي“ من بطولة نيللي كريم وأحمد حاتم وشريف سلامة وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

قلب واحد

أعلنت الفنانة نجلاء بدر أخيرًا إصابتها بمتحور فيروس كورونا المستجد ”أوميكرون“، لتخضع للعزل المنزلي منذ أكثر من أسبوع؛ ما جعل المخرج حسن البلاسي يتخذ قرار تأجيل تصوير مشاهدها في مسلسل ”قلب واحد“ الذي يقوم ببطولته الفنان هاني سلامة لحين تعافيها.

كما تم تأجيل تصوير مشاهد نجلاء بدر بمسلسل ”يوتيرن“ الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج، ما سيعطل العمل، خاصة أن مؤلفه السيناريست أيمن سلامة أصيب بفيروس كورونا قبل أن يتعافى منه أخيرًا.