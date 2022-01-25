بسبب "سوء سلوك" فنان بريطاني.. "بافتا" تلغي "الجوائز الفخرية" لهذا العام

قررت الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA، إلغاء الجوائز الفخرية في حفل توزيع الجوائز هذا العام، لزعمها بأن اختيار الفنانين المكرمين سيتم بعد تدقيق وفحص شديدين، بعد الانتقادات التي تعرضت لها الأكاديمية بسبب منحها جائزة للفنان البريطاني ”نويل كلارك“ المتهم بسوء سلوكه.

وأصدرت ”بافتا“ بيانا صحفيا، كشفت خلاله أسباب إلغاء الجوائز الفخرية هذا العام، قائلة: ”خلصت آخر المراجعات إلى أن هذه الجوائز تظل وسيلة حيوية للاحتفاء بالتميز وإلهام الأجيال القادمة من المواهب عبر السينما والترفيه والتلفزيون، ونتطلع إلى تكريم المساهمات الاستثنائية في المستقبل“.

وتابع البيان: ”نظرًا للوقت اللازم لتنفيذ توصيات هذه المراجعة بشكل صحيح، فإن هذه الجوائز غير التنافسية، بما في ذلك الزمالة، لن تكون جزءًا من جوائز الأفلام أو حفلات توزيع جوائز الترفيه لهذا العام في 2022، لكننا نعتزم تقديم جوائز خاصة في حفل توزيع جوائز التلفزيون الخاص بنا في مايو/ آيار“.

واختتم البيان: ”كجزء من التغييرات، سيتم حث الأعضاء على المشاركة بشكل أكبر في قائمة اقتراح المرشحين للنظر فيها، كما سيتم إنشاء لجنة جديدة لتحسين التنوع بين المرشحين“.

وكانت الأكاديمية البريطانية للأفلام ”بافتا“ قد قررت العام الماضي وقف عضوية الممثل والمخرج البريطاني نويل كلارك، بعد أن اتهمته 20 امرأة بالتحرش الجنسي والتنمر بين الأعوام 2004 و2019.

وأعلنت الأكاديمية أيضًا تعليق الجائزة، التي تسلمها كلارك في وقت سابق من شهر نيسان/إبريل 2021، من أجل مساهمته المتميزة في السينما حتى إشعار آخر.

وقالت ”بافتا“ إنها اتخذت القرار في ضوء مزاعم سوء السلوك، الذي تم الإعلان عنه، وذلك بعد أسابيع من حصوله على الجائزة.

ونفى كلارك كل تلك الادعاءات، التي تتهمه بسوء السلوك أو ارتكاب مخالفة جنسية، وقال في بيان إنه يعتزم الدفاع عن نفسه ضد هذه المزاعم التي وصفها بـ“الكاذبة“.

وأشار إلى أنه جعل الشمولية والتنوع في مقدمة عمله خلال مسيرته المهنية، التي استمرت 20 عامًا، وأنه لم يتم التقدم بشكوى ضده طيلة تلك الفترة، مضيفا: ”إذا شعر أي شخص عمل معي بعدم الارتياح أو الاحترام، فأنا أعتذر بشدة“.

وتم الكشف عن تلك الادعاءات في تقرير لصحيفة ”الجارديان“ البريطانية، التي أشارت إلى أنها أبلغت ”بافتا“ بوجود ادعاءات من قبل 20 امرأة قبل 13 يومًا من تسلمه الجائزة في الـ10 من نيسان/أبريل 2021.