رغم صعوبتها.. اللهجة المغربية تطغى على أعمال نجوم الوطن العربي

رغم صعوبتها، أضحت اللهجة المغربية تثير اهتمام نجوم الوطن العربي في الآونة الأخيرة.

وترصد ”إرم نيوز“ عبر تقريرها التالي مجموعة من نجوم العرب، الذين صدحت حناجرهم باللهجة المغربية.

مريام فارس

عادت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مرة أخر إلى اللهجة المغربية بعد غياب 11 عامًا منذ أن طرحت أغنية ”اتْلاح“ بذات اللهجة.

وأصدرت الفنانة قبل أيام، أغنيتها الجديدة ”معليش“، وهي أغنية مغربية بإيقاعات أمازيغية.

واختارت نجمة المسرح إيقاعا شبابيا سريعا تطغى عليه ألحان أمازيغية وُظفت بطريقة عصرية.

ودخلت أغنية النجمة اللبنانية سريعا قائمة ”ترند“ موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“ بالمغرب، وحققت تنافسا بين الفنانين، وذلك باحتلالها المركز الرابع بنسبة مشاهدة فاقت الـ3 ملايين في أقل من أسبوع من طرح أغنية ”معليش“، وهي من كلمات وألحان يوسف العماني، فيما تكلف حميد الداوسي بتوزيعها.

بلقيس

وقبلها بأسابيع قليلة، فاجأت الفنانة اليمنية- الإماراتية بلقيس جمهورها في أغنيتها الجديدة ”صابْرة“ بالغناء باللهجة المغربية للمرة الثالثة في مسيرتها الفنية، بعد أغنية ”تعالى تشوف“، وأغنية ”الحياة حلوة“.

واستطاعت الأغنية، التي تم إصدارها تحت إشراف طاقم مغربي أن تحقق ملايين المشاهدات في وقت وجيز بسبب موضوع الأغنية، الذي يحكي قصة واقعية لشابة مغربية بسيطة تعيش في إحدى قرى جبال الأطلس، كانت تحب مدرسًا يعمل في مؤسسة تعليمية بقريتها، إلا أن رحيله جعلها تعيش مرارة الشوق.

وتقمّصت النجمة بلقيس، في فيديو كليب الأغنية بنجاح دور الفتاة القروية العاشقة، وظهرت بأزياء مغربية بسيطة، بينما تقمص الممثل المغربي أمين الناجي دور المدرس، الذي تدور حوله أحداث القصة.

واحتلت أغنية ”صابْرة“، التي هي من كلمات يونس آدم، وألحان مروان أصيل، والفيديو كليب من إخراج عبدالرفيع عبديوي، المركز الثاني في ”الترند“ المغربي بنسبة مشاهدة اقتربت من الـ10 ملايين على موقع ”اليوتوب“.

وكانت بلقيس قد أكدت في تصريحات صحفية سابقة، أنها تحب المغرب ولهجتها.

كما أن الفنانة اليمينة احتفلت بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بإطلاق علامتها التجارية الجديدة لمستحضرات التجميل، بأحد المراكز التجارية الفاخرة بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ديو كارمن سليمان وبهاوي

بدورها، خاضت النجمة المصرية كارمن سليمان لأول مرة تجربة الغناء باللهجة المغربية في ”ديو“ غنائي جمعها بتعاون الأول من نوعه مع الفنان المغربي زهير بهاوي، الذي طرح ”ديو“ الغناء تحت اسم ”حبك إنت“ عبر قناته الخاصة على موقع ”اليوتوب“.

ورغم مرور 3 أسابيع على طرح الأغنية؛ إلا أنها ما زالت موجودة ضمن قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، وبلغت عدد المشاهدات على موقع ”اليوتوب“ أزيد من 7 ملايين.

الأغنية، التي تم تصويرها بمدينة تطوان شمال المملكة، هي من كلمات محمد المغربي، وألحان مهدي مزين، وتوزيع بلال أفريكانو، وقام بإخراج فيديو كليب الأغنية المخرج الشهير أمير الرواني.

روان بن حسين

وطرحت الفاشنيستا الكويتية الشهيرة روان بن حسين، ”ديو“ غنائيا باللهجة المغربية، جمعها مع مغني الراب الكويتي دافي تحت عنوان ”أديوس“، وهي أغنية من كلمات يونس آدم، وألحان أميرة زهير، وتوزيع بلال أفريكانو.

وصورت روان بن حسين أغنيتها الجديدة على طريقة الفيديو كليب، وأشرف على ذلك المخرج أحمد عبدالواحد، حيثُ حصد كليب الأغنية، الذي يضج بالحركة والبهجة أزيد من مليون مشاهدة على ”اليوتيوب“ في ظرف 10 أيام.

أسباب النجاح

وقال الفنان المغربي البشير عبدو، إن ”إقبال مشاهير الوطن العربي على اللهجة المغربية شرف كبير لنا جميعا كمغاربة“، وذلك بعد أن كانت الأغنية المغربية ”في السابق لا تتخطى الحدود وكانت محلية“.

وأشار البشير عبدو وهو والد الفنان سعد المجرد، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن جيله ”كان متأثراً بالمدرسة الشرقية والتي تعلمنا منها الكثير“، وفق تعبيره.

وأعرب عن سعادته ”بهذا الانتشار الواسع للهجة المغربية، وهذا راجع بالأساس للجيل الحالي من الفنانين بالمغرب والذي وصفه بالمجتهد حيث ساهم في التعريف بالأغنية المغربية“.

وبين أن ”وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة ساهمت بدورها في هذا الانتشار الجميل“.