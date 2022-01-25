سخرت من سقوطه.. محمد رمضان يرد على شقيقة مايكل جاكسون

رد الفنان محمد رمضان على سخرية لاتويا جاكسون شقيقة النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون منه، من خلال نشرها فيديو لسقوطه على المسرح في أحد المهرجانات التي كرم بها رمضان.

ونشرت لاتويا جاكسون فيديو سقوط الفنان محمد رمضان على المسرح عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، وكتبت تعليقا ساخرا عليه: ”المضي قدمًا في هذا الأسبوع يشبه ذلك“.

وأعاد محمد رمضان نشر فيديو سقوطه على المسرح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، ووجه رسالة إلى شقيقة مايكل جاكسون من خلال التعليق على الفيديو، قائلا: ”يا ريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون أن الدرس من الفيديو ده إن كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني“.

وكان محمد رمضان قد تعرض في نوفمبر 2020 لموقف محرج على مسرح مهرجان الضيافة بدبي، بعدما اختل توازنه وسقط أرضا بقوة عندما توجه لتسلم جائزته التكريمية.

ورغم قوة السقطة، إلا أن رمضان تدارك الموقف فوقع على المسرح واستمر بالمشي ليتسلم جائزته ويعلق: ”ما يوقع إلا الشاطر“.

وأحال القضاء الإداري المصري مؤخرا، دعوى تطالب بشطب الفنان محمد رمضان، من نقابتي المهن التمثيلية والمهن الموسيقية إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لأخذ الرأي القانوني فيها.

وقال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، شعبان سعيد في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن ”النقابة موقفها معروف مما يقوم به الفنان محمد رمضان، ولكن في هذه الدعوى النقابة تقف معه بصفته عضوا عاملا بها، حاله حال جميع أعضاء النقابة“.

وأضاف سعيد ، أنه ”سيحضر بصفته مستشارا قانونيا لنقابة المهن التمثيلية، أحد أطراف الدعوى، وسيقوم بالدفاع عن محمد رمضان“.

ونصت عريضة الدعوى المقدمة من المحامي المصري سمير صبري، المقامة ضد رمضان، على أن ”الفن يعد مرآة المجتمع ويعكس تقدم الشعوب أو تخلفها، والفن إما أن يقود المجتمع نحو الرقي أو الانحدار والهدم، من خلال اللعب على وتر القيم الإنسانية للمجتمع“.

وتابع صبري، في عريضته، أن ”الفن هو قدرة استنطاق الذات بحيث تتيح للإنسان التعبير عن نفسه أو محيطه بشكل بصري أو صوتي أو حركي، ومن الممكن أن يستخدمه الإنسان لترجمة الأحاسيس والصراعات التي تنتابه في ذاته الجوهرية“.

وطالب بسحب الترخيص من محمد رمضان، ومنعه من الغناء والتمثيل؛ نظرا ”لكونه يهدم المجتمع بما يقوم به من أفعال لا تتسق مع قيم المجتمع المصري“.

وتابع أنه ”ليس بالضرورة التعبير عن حاجته لمتطلبات في حياته، رغم أن بعض العلماء يعتبرون الفنّ ضرورة حياتية للإنسان كالماء والطعام“.