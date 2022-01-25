نجل الفنان خالد سامي يعلن تقديمه بلاغات ضد مروجي شائعة وفاة والده

نفى نجل الفنان السعودي خالد سامي ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده، مؤكدا استقرار صحته وخروجه قريبا من العناية المركزة.

وأعلن تركي في أحدث تغريدات دأب على نشرها لكشف تفاصيل أزمة والده الصحية، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أنه ”قدم بلاغا بمروجي شائعة وفاة والده، وسيتابع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك“.

غير صحيح مايتم تداوله من اخبار وانشروا تغرديتي، وخذوا التفاصيل مني أنا حريص أني ابلغكم بالجديد انسخوا التغريدة وانشروها عند الأشخاص اللي كاتبين بالهشتاق، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص تسبب بتخويف الناس بالأخبار السيئة هذي وصدقوني أنا رفعت بلاغ وراح أتبع الأجراء النظامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 25, 2022

وأكد نجل الفنان السعودي أنه تم تصوير كلام مروجي الشائعة ورفع ذلك للنيابة العامة.

وشدد على أنه ”الوحيد المعني بنقل كل ما يتعلق لأزمة والده الصحية“، لافتا إلى أن الغرض من الشائعة تخويف الناس فقط.

أبديت اليوم عن حالة والدي، الحمدلله الحاله مستقرة ولكن لازلت بالعناية المركزة أنا متواجد عنده اليوم واجتمعت مع الطاقم الطبي وبأذن الله خروجه من العناية المركزة قريبًا، الأشخاص اللي ينشرون الأشاعات تمّ تصوير كلامهم جميعًا ورفعه للنيابه العامة نشر الأشاعات شي غير مقبول#خالد_سامي https://t.co/wLWAwMT4fP — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 25, 2022

وكشف أن حالة والده الصحية، مستقرة، لكنه لا يزال في العناية المركزة، مضيفا أن الطاقم الطبي أبلغه أنه سيخرج قريبا من العناية المركزة.

وسبق أن كشف نجل الفنان خالد سامي أن والده نقل مجددا للعناية المركزة، إثر توقف قلبه عن العمل.

وقال إن حالة والده الصحية تحسنت بعد دخوله العناية المركزة، وبدأ الأطباء في تخفيف الأكسجين قليلا عنه، مبينا أن والده ”أوصاه قبل دخوله في غيبوبة، تعريف الناس بحالته الصحية أوّلا بأول، حرصا منه على جمهوره“.

وكان تركي أعلن عن تدهور ”خطير“ في الحالة الصحية لوالده، الذي يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني في السعودية.

ويعاني خالد سامي من أزمة صحية بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

وفي وقت سابق، كشف تركي خالد سامي عن صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، نشرها عبر حسابه في ”تويتر“، وظهر فيها الفنان السعودي وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه حيث طالت لحيته، كما ظهرت بعض الأجهزة التي يستخدمها الأطباء في حالته الصحية.

يذكر أن الفنان خالد سامي تعرض لعدة انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى في عام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج.

وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى في مطلع عام 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجرائه عملية زراعة كبد في مستشفى الحرس الوطني في الرياض.