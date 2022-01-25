منوعات

نجل الفنان خالد سامي يعلن تقديمه بلاغات ضد مروجي شائعة وفاة والده
تاريخ النشر: 25 يناير 2022 11:28 GMT
تاريخ التحديث: 25 يناير 2022 12:40 GMT

نجل الفنان خالد سامي يعلن تقديمه بلاغات ضد مروجي شائعة وفاة والده

نفى نجل الفنان السعودي خالد سامي ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده، مؤكدا استقرار صحته وخروجه قريبا من العناية المركزة. وأعلن تركي في أحدث

+A -A
المصدر: سماح المغوش - إرم نيوز

نفى نجل الفنان السعودي خالد سامي ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والده، مؤكدا استقرار صحته وخروجه قريبا من العناية المركزة.

وأعلن تركي في أحدث تغريدات دأب على نشرها لكشف تفاصيل أزمة والده الصحية، عبر حسابه في موقع ”تويتر“، أنه ”قدم بلاغا بمروجي شائعة وفاة والده، وسيتابع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك“.

وأكد نجل الفنان السعودي أنه تم تصوير كلام مروجي الشائعة ورفع ذلك للنيابة العامة.

وشدد على أنه ”الوحيد المعني بنقل كل ما يتعلق لأزمة والده الصحية“، لافتا إلى أن الغرض من الشائعة تخويف الناس فقط.

وكشف أن حالة والده الصحية، مستقرة، لكنه لا يزال في العناية المركزة، مضيفا أن الطاقم الطبي أبلغه أنه سيخرج قريبا من العناية المركزة.

وسبق أن كشف نجل الفنان خالد سامي أن والده نقل مجددا للعناية المركزة، إثر توقف قلبه عن العمل.

وقال إن حالة والده الصحية تحسنت بعد دخوله العناية المركزة، وبدأ الأطباء في تخفيف الأكسجين قليلا عنه، مبينا أن والده ”أوصاه قبل دخوله في غيبوبة، تعريف الناس بحالته الصحية أوّلا بأول، حرصا منه على جمهوره“.

وكان تركي أعلن عن تدهور ”خطير“ في الحالة الصحية لوالده، الذي يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني في السعودية.

ويعاني خالد سامي من أزمة صحية بدأت عقب إجرائه عملية زراعة كبد، غير إن الوضع الصحي تفاقم وجرى نقله إلى المستشفى، ثم دخل في غيبوبة قبل عدة أشهر توقف خلالها قلبه مرتين لدقائق قبل أن ينعشه الأطباء.

وفي وقت سابق، كشف تركي خالد سامي عن صورة لوالده وهو داخل العناية المركزة، نشرها عبر حسابه في ”تويتر“، وظهر فيها الفنان السعودي وهو يرقد على سرير الشفاء، وظهر جزء من جسده وآخر من وجهه حيث طالت لحيته، كما ظهرت بعض الأجهزة التي يستخدمها الأطباء في حالته الصحية.

يذكر أن الفنان خالد سامي تعرض لعدة انتكاسات صحية، أدخلته المستشفى في عام 2021، ليبدأ رحلة طويلة من العلاج.

وعاود الفنان السعودي الدخول للمستشفى في مطلع عام 2021، بعد أن كان يقضي فترة استجمام بعد إجرائه عملية زراعة كبد في مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play