نجل الفنان المصري جلال الشرقاوي ينفي وفاته

قال تامر الشرقاوي، نجل الفنان والمخرج المصري المعروف جلال الشرقاوي، إن خبر وفاة والده عار تماما عن الصحة، فهو ما زال في قسم العناية المركزة، نظرا لإصابته بفيروس كورونا.

وانتشر في الساعات الأخيرة خبر وفاة الفنان والمخرج المصري جلال الشرقاوي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث تداول الخبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معربين عن أسفهم وحزنهم.

وأضاف تامر الشرقاوي، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن والده أصيب منذ 10 أيام بفيروس كورونا، وليس اليوم كما أشيع بالمواقع الصحفية، وهو الآن داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.

وأشار نجل الفنان المصري إلى أن الحالة الصحية لوالده متوسطة الخطورة.

وطالب تامر الشرقاوي وسائل الإعلام والصحافة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الحقيقة وعدم الترويج للإشاعات، قائلا: ”نحن في أمس الحاجة لدعوات محبي والدي، وأطالب الجميع بالدعاء له، عسى أن يستجيب الله لدعائهم“.

وكانت عبير الشرقاوي ابنة الفنان جلال الشرقاوي أعلنت عن إصابة والدها بفيروس كورونا من خلال صفحتها على موقع ”فيس بوك“، طالبة الدعاء لوالدها، حيث قالت: ”بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن تستجيب الرئة للعلاج بأسرع وقت“، ليتصدر الخبر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعد جلال الشرقاوي أحد أهم رواد المسرح المصري الحديث، حيث قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال التي تعد من أهم الأعمال المسرحية في تاريخ الفن المسرحي المصري، فضلا عن اكتشافه العديد من الفنانين الذين أصبحوا من أهم نجوم المسرح المصري.

وولد الفنان والمخرج المسرحي جلال الشرقاوي في يونيو/ حزيران 1934، وحصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة العام 1954، ودبلوم خاص في التربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز العام 1958، ودبلوم إخراج من معهد جوليان برتو للدراما في فرنسا 1960، ودبلوم إخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا العام 1962.

واشترك الشرقاوي في العديد من الأفلام السينمائية مع نجوم الجيل الذهبي للسينما، منهم محمود ياسين وعادل إمام.

ومن أهم المسرحيات التي قدمها ”دستور يا أسيادنا، الخديوي، تتجوزيني يا عسل، بحبك يامجرم، عطية الإرهابية“.